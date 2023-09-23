Кинолог объяснил, почему собака прячется дома

«Нет ничего страшного, если собака, например, спряталась под кроватью. Это обыденное явление. Но подобное поведение должно насторожить хозяина, если ваш общительный питомец вдруг стал искать места для уединения и начал прятаться постоянно. Причины могут быть разные: от проблем со здоровьем до неправильного воспитания», – пояснил специалист.