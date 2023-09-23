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Кинолог объяснил, почему собака прячется дома

Почему у собаки появляется желание дома спрятаться, пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог объяснил, почему собака прячется дома
© Мир24

«Нет ничего страшного, если собака, например, спряталась под кроватью. Это обыденное явление. Но подобное поведение должно насторожить хозяина, если ваш общительный питомец вдруг стал искать места для уединения и начал прятаться постоянно. Причины могут быть разные: от проблем со здоровьем до неправильного воспитания», – пояснил специалист.

Такое поведение, например, может возникнуть при ложной беременности, когда животное ищет скрытое и тихое место для потомства.

Также питомец может прятаться, избегая любого беспокойства, когда у него что-то болит. При подобных подозрениях следует незамедлительно обратиться к ветеринару, чтобы провести обследование.

«Причиной такого поведения может стать страх и стресс. Громкие пугающие звуки, посторонние люди дома, новые животные и многое другое может напугать питомца. В попытке защитить себя собака может спрятаться в укромное место. Это поведение временно. Как только опасная ситуация закончится, собака выйдет из своего укрытия», – отметил Голубев.

Психологические проблемы собакам тоже не чужды. Они могут замкнуться, стать менее общительными из-за смены обстановки. Переезд, путешествия – все это факторы повышенного стресса. Чтобы освоиться на новом месте, животные ищут укромное место и изучают пространство. Лучше, если процесс адаптации будет идти естественным образом, поэтому хозяину не стоит вытаскивать питомца из укрытия насильно, сообщает «Мослента».

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