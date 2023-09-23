Кинолог объяснил, почему собака прячется дома
Почему у собаки появляется желание дома спрятаться, пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Нет ничего страшного, если собака, например, спряталась под кроватью. Это обыденное явление. Но подобное поведение должно насторожить хозяина, если ваш общительный питомец вдруг стал искать места для уединения и начал прятаться постоянно. Причины могут быть разные: от проблем со здоровьем до неправильного воспитания», – пояснил специалист.
Такое поведение, например, может возникнуть при ложной беременности, когда животное ищет скрытое и тихое место для потомства.
Также питомец может прятаться, избегая любого беспокойства, когда у него что-то болит. При подобных подозрениях следует незамедлительно обратиться к ветеринару, чтобы провести обследование.
«Причиной такого поведения может стать страх и стресс. Громкие пугающие звуки, посторонние люди дома, новые животные и многое другое может напугать питомца. В попытке защитить себя собака может спрятаться в укромное место. Это поведение временно. Как только опасная ситуация закончится, собака выйдет из своего укрытия», – отметил Голубев.
Психологические проблемы собакам тоже не чужды. Они могут замкнуться, стать менее общительными из-за смены обстановки. Переезд, путешествия – все это факторы повышенного стресса. Чтобы освоиться на новом месте, животные ищут укромное место и изучают пространство. Лучше, если процесс адаптации будет идти естественным образом, поэтому хозяину не стоит вытаскивать питомца из укрытия насильно, сообщает «Мослента».
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