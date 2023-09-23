Откуда берутся кроватные вши

Постельные или кроватные вши — это паразиты, которые живут только на человеке и питаются его кровью. В отличие от головных вшей, платяная вошь более опасна, так как переносит инфекционные заболевания. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Визуально кроватные вши больше по размеру, чем вши головные. Они селятся в швах и складках хлопковой и льняной одежды, там же они откладывают яйца.

Определить вшей можно по наличию укусов, которые возникают в районе шеи, плеч, поясницы, на руках и ногах. Аллергия на укус может вызвать сыпь и повреждения кожи даже там, где укусов не было. У людей, которые игнорируют проблему и не выводят паразитов, могут развиться фурункулы, язвы, другие гнойно-воспалительные процессы.

Также пастельная вошь переносит сыпной тиф, его также называют "военным", "голодным" или "лагерной лихорадкой". Обычно эта болезнь возникает в условиях антисанитарии.

Важно осторожно посещать дома людей, ведущих соответствующий образ жизни, заброшенные здания или тщательно дизенфицировать мебель, если вы взяли ее на улице. Не пользоваться непроверенным постельным бельем, полотенцами и не сидеть на мягкой мебели в сомнительных отелях, хостелах и посуточных квартирах.

Вши погибают при температуре более 40 градусов. Поэтому в большинстве случаев достаточно постирать вещи в горячей воде и прогладить с двух сторон. А если одежду нельзя стирать, то заморозить ее. А всю мягкую мебель обработать с помощью парогенератора, а затем помыть полы раствором уксуса или добавив в воду скипидар.