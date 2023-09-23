Эксперты рассказали об осенней побелке деревьев

Провести работу по защите коры деревьев можно в октябре или ноябре. Сделать это нужно в сухую погоду, обязательно обработав весь штамб и скелетные ветви у основания на треть длины, пишет telegram-канал "Дачник".

Использовать для побелки можно водно-эмульсионную, водно-дисперсионную краску или разведенную известь. Здесь главное, чтобы состав позволял стволу "дышать" и при этом хорошо держался в дождливую погоду. Для этого можно добавить в побелку хозяйственное или зеленое мыло, казеиновый или ПВА клей, глину. Побелка должна высохнуть до дождей.