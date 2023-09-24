Можно ли осенью сажать плодовые и декоративные кустарники

Многие садоводы Волгоградской области задаются вопросом, успеют ли прижиться высаженные растения до морозов. Главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова развеяла все сомнения.

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– Конечно, можно, особенно плодовые, – поясняет Татьяна Орлова.

Их сажают в основном только осенью, так как смородина, крыжовник и малина пробуждаются рано и можно захватить период, когда на саженцах, которые собираются пересадить или купить, разворачиваются почки.

Такие растения плохо или совсем не укореняются. У смородины и крыжовника почки разворачиваются уже в середине марта. В это время еще на дачу попасть бывает невозможно: и транспорт не ходит, и на участке грязно – проблематично выкопать яму. Поэтому и пересаживают саженцы осенью.

Декоративные культуры, в том числе, успевают укорениться до зимы. Малину можно высаживать как весной, так и осенью.

А вот у роз короткий период осенней посадки. С одной стороны, розы нельзя пересаживать рано, так как в этом случае они укореняются и у них трогаются в рост боковые побеги из почек. А этого никак нельзя допустить, иначе роза не перезимует.

С другой стороны, поздно сажать тоже опасно, так как роза укрывается в зиму обязательно. И она должна уйти в зиму хорошо укоренившейся, а это происходит около месяца. Так что последний срок пересадки розы – конец сентября. В конце октября она укоренится, и в начале ноября розу укрывают.