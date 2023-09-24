Как правильно обрезать малину

О тонкостях обрезки малины для повышения урожайности рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Неремонтантные сорта малины плодоносят на второй год, корневые отпрыски дают большой рост побегов, поэтому многолетний кустарник надо подрезать, чтобы он не зарос, и по этой причине не снизилась урожайность. Обрезку нужно проводить строго определенным образом, подчеркнула агроном.

По ее словам, в первую очередь нужно убрать побеги, которые уже порадовали дачника ягодами в этом году. Если их оставить, они привлекут вредителей и возбудителей заболеваний. Срезать нужно у самой земли, не оставляя пеньков, которые тоже могут навлечь на соседей неприятные заболевания.

Далее надо осмотреть однолетние побеги и оставить только здоровые, которые достигают в высоту 1,5 метра и обладают толстым стволом. Все низкие, слабые и выходящие за пределы грядок придется убрать, рекомендует агроном.