Чем лучше всего поливать лилии

Как ухаживать за лилиями перед наступлением зимнего сезона, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Перед подкормкой цветов следует провести стандартные процедуры. Первый шаг – осмотреть почву на предмет сорных растений и удалить их при наличии, объяснила агроном. Второй шаг – разрыхление грунта для того, чтобы прямо к корневой системе поступали питательные вещества.