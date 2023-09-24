Чем лучше всего поливать лилии, рассказала агроном
Как ухаживать за лилиями перед наступлением зимнего сезона, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Перед подкормкой цветов следует провести стандартные процедуры. Первый шаг – осмотреть почву на предмет сорных растений и удалить их при наличии, объяснила агроном. Второй шаг – разрыхление грунта для того, чтобы прямо к корневой системе поступали питательные вещества.
И третий – само удобрение. Необходимо подготовить ведро воды, дать ему прогреться и отстояться, затем ввести две большие ложки борофоски и полить растение, сообщают «БелНовости».