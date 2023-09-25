Кинолог объяснил, где можно выгуливать собаку

Выгул собак часто доставляет дискомфорт окружающим – многие недовольны тем, что животные справляют нужду везде, включая детские площадки. Что делать, если вблизи дома отсутствуют оборудованные места и нет возможности добраться до ближайшего, «ФедералПресс» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Выгул собак в черте города – большая проблема во всей России. В настоящее время появляются специализированные оборудованные площадки. Но если рядом с домом нет такого места и в целом некуда выйти с питомцем, но имеется автомобиль, то лучше поехать в какой-нибудь парк», – отметил эксперт.

Уражевский призвал хозяев уважать окружающих – на прогулку с животным всегда брать пакет для утилизации фекалий. Тогда, по его словам, не будет недовольных, и иссякнут причины для вступления в конфликт. Не в каждом районе города получается найти место для прогулки, но можно найти компромисс, считает кинолог. Люди с животными имеют полное право гулять в тех местах, где нет таблички «нельзя входить». Главное – соблюдать чистоту.