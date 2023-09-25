5 умных устройств, которые нужны в каждом доме

Эти девайсы преобразят жизнь.

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Даже если вы — не поклонница современных гаджетов и не стремитесь освоить «умные» устройства, некоторые гаджеты сделают ваш быт значительно удобнее и проще, а дом уютнее.

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Робот-пылесос

Это устройство поможет избежать ежедневного мытья полов, при этом вы сэкономите и время, и усилия. Старательный девайс соберет пыль, шерсть животных, песок, принесенный на обуви, а значит, дышать в квартире станет значительно легче. Все современные пылесосы подключаются через приложения, поэтому его можно включить, когда вы на работе, и отслеживать действия робота.

Питьевой фонтан для кошек

Ветеринары убеждены, что нормальное потребление воды продевает жизнь питомцам на пару лет, а то и больше. При этом кошки очень привередливы к поилкам и могут экономить воду, считая, что миска недостаточно большая. Чтобы любимец пил больше, а жидкость была чистой, установите для него умный фонтанчик: коты обожают струящуюся воду. Вскоре вы заметите, что шерсть питомца изменилась, он стал активнее и бодрее.

Умный замок

Если в вашей квартире есть растеряша, которому ни раз приходилось сидеть на лестничной клетке в ожидании родных, установите биометрический замок. Он открывается при помощи сканировании отпечатка пальцев, сетчатки глаз, приложения на телефоне или магнитной карты. Такие замки взломать значительно сложнее, он сообща о попытках проникновения в дом, а ребенок никогда не потеряет ключи.

Лампа

Она подойдет для любого осветительного прибора, но поможет настроить идеальную яркость, а еще навсегда избавит от необходимости выбираться из теплой кровати, когда вы уже уютно устроились, чтобы выключить или включить свет, достаточно открыть приложение в телефоне. Умная лампа способна менять цвет с холодного, когда вам надо поработать, на теплый — идеальный для моментов расслабления и покоя.

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