Дачникам посоветовали избавляться от ос с помощью бутылок

Избавиться от ос можно с помощью ловушек из пластиковых бутылок. Такой способ дачникам посоветовали эксперты портала «БелНовости» .

Если известно расположение осиного гнезда, для ловушки потребуется бензин. Необходимо разрезать бутылку и заполнить дно едкой жидкостью, а затем накрыть гнездо получившейся конструкцией. В результате вредители упадут в бензин и отравятся.

В случае если гнездо не удалось найти, ос можно привлечь в ловушку с помощью приманки. Для этого необходимо срезать горлышко бутылки, а после перевернуть его и вставить в оставшуюся часть емкости. В качестве приманки эксперты рекомендуют использовать сок или мыльный раствор.