Дачников призвали белить деревья осенью одним раствором
Владельцев дачных участков призвали белить деревья на участке составом на основе извести, чтобы защитить кору от холодов и грызунов. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».
По информации специалистов, для того, чтобы не лишиться садовых деревьев из-за морозов и нашествия грызунов, каждую осень их необходимо белить. Однако при этом стоит учесть, что за две недели до процедуры растения нужно опрыскать дезинфицирующим средством.
Для изготовления побелки эксперты посоветовали смешать с 10 литрами воды один килограмм гашеной извести, столько же табачной пыли, 200 граммов медного купороса, а также 100 граммов хозяйственного мыла. Помимо этого, для отпугивания грызунов в смесь можно добавить литр белизны. Специалисты добавили, что побелку деревьев можно будет начинать через четыре часа после приготовления раствора. Они заверили, что такая обработка позволить защитить деревья до следующей осени.