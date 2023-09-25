Дачников призвали белить деревья осенью одним раствором

Владельцев дачных участков призвали белить деревья на участке составом на основе извести, чтобы защитить кору от холодов и грызунов. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».

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По информации специалистов, для того, чтобы не лишиться садовых деревьев из-за морозов и нашествия грызунов, каждую осень их необходимо белить. Однако при этом стоит учесть, что за две недели до процедуры растения нужно опрыскать дезинфицирующим средством.