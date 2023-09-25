Пять простых способов недорого обновить потолки

Нет необходимости тратить целое состояние или вызывать профессионалов, чтобы преобразить ваш потолок. Независимо от того, используете ли вы обои, краску или дерево, вы можете легко обновить потолок за выходные, не выбиваясь из скромного бюджета. "Рамблер" подскажет доступные идеи.

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Добавляем молдинг на потолок

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Если вам хочется преобразовать квартиру в стиле парижских апартаментов, то можно добавить лепнину на потолок. Эта деталь создает великолепный результат, который выглядит вне времени. Сейчас можно купить готовую лепнину или залить гипс в формы и самому приклеить на потолок. Результат того стоит!

Может обои?

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При работе с обоями не забывайте о пятой стене комнаты . Наклейка обоев на потолок сразу же притягивает взгляд вверх и придает индивидуальность любой комнате. Поклейка потолка обоями — хороший способ дешево и интересно решить проблему с потолками.

Фантазируйте и рисуйте

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Если вы умеете обращаться с красками и трафаретами, вы также можете создать свой собственный рисунок на потолке. Цвета и узоры, которые вы решите использовать, полностью зависят от вас.

Плиткой вверх

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Используйте потолочную плитку , чтобы создать совершенно новый вид в любой комнате вашего дома. Подобная плитка часто присутствует в исторических домах и обладает особым очарованием. Чтобы пойти еще дальше, выберите мебель и декор, которые дополняют цвет вашей плитки.

Просто покрасьте потолок

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