10 ошибок при ремонте, которые надолго отравят вам жизнь

Ошибки при ремонте способны портить вам жизнь годы спустя.

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Предлагаем ознакомиться со списком распространенных упущений, чтобы ремонт принес вам только положительные эмоции и прошел без проблем.

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Самые дешевые материалы

Экономить при ремонте нужно разумно: некоторые недорогие аналоги можно использовать без проблем, а в сторону других лучше даже не смотреть. Например, тонкие бумажные обои клеить сложно, а сделать это идеально практически невозможно. Они подчеркнут все шероховатости стен, вместо того чтобы их скрыть. А дешевый линолеум быстро деформируется. Стоит ли обновлять интерьер, если придется начинать все сначала чуть ли не сразу после завершения работ?

Плавающий бюджет

Кажется, поговорку «ремонт хуже пожара» придумали те, кто переоценил свои финансовые возможности. Подсчитать все расходы, в том числе возможные непредвиденные, лучше заранее, чтобы переделка квартиры не затянулась на месяцы, а то и годы, превратив дом в место, малопригодное для комфортной жизни.

Неподходящие материалы в ванной

В отделке ванной комнаты важно использовать специальные влагостойкие материалы, иначе вскоре помещение приобретет неприглядный вид. Особое внимание призываем уделить качеству затирки для межплиточных швов, если в вашей ванной есть кафель. Велик соблазн заделать швы штукатуркой, но только профессиональная затирка обеспечит хороший результат. В противном случае швы будут желтеть, а то и станут любимым местом черной плесени.

Решение делать все самостоятельно

Результатом ремонта хвастаться в два раза приятнее, когда вы сделали его своими руками. К тому же тонкости и хитрости профессионалов можно почерпнуть в Сети — было бы желание. Главное, вовремя остановиться и делегировать критически важные этапы опытным мастерам. Не стоит пытаться игнорировать правила и самостоятельно подключать газовое оборудование, заниматься электропроводкой, если у вас нет соответствующих навыков, и делать прочие потенциально опасные вещи, в которых вы совершенно не уверены.

Непроверенный подрядчик

Масштабный ремонт полон неочевидных этапов — нечистые на руку строители легко вводят клиентов в заблуждение, внося в смету работы, которых не было, или завышая количество израсходованных материалов. В общем, мошенникам не составит никакого труда подзаработать. Помните, что, если вы отдали деньги без свидетелей и договора, доказать факт их передачи в случае обмана будет крайне сложно. Обязательно знакомьтесь с прошлыми проектами ремонтников, старайтесь связаться с их клиентами лично. Не стоит вслепую верить хвалебным одам на сайте фирмы или на страничке в соцсетях.

Экономия на «фартуке» в кухне

Стенам у плиты и раковины суждено принять весь удар на себя: брызги — что воды, что масла — быстро выведут поверхность из строя, если вы решите не делать ее моющейся. А если «фартук» из плиток не вписывается в ваш дизайн, можно заказать, к примеру, стеклянную панель, чтобы прикрыть стену и сохранить безупречный вид кухни, несмотря на постоянные загрязнения.

Игнорирование вентиляции

Про вентиляцию в погоне за эстетикой вспоминают нечасто: кто-то считает, что стена будет лучше смотреться без «дыры», а кто-то хочет превратить общий санузел в раздельный и забывает предусмотреть возможность минимального проветривания. Не совершайте этих ошибок — их исправление может дорого вам обойтись.

Отсутствие плана и дедлайнов

Специализированные шоу не раз доказывали, что серьезный ремонт можно сделать и за 72 часа — главное, все идеально спланировать. Само собой, настолько быстрое преображение дома невозможно без большой команды, но это не повод не соблюдать сроки. Если вы доверили ремонт подрядчикам, обязательно прописывайте все этапы в договоре. Если делаете самостоятельно, составьте план в письменном виде и старайтесь не выбиваться из графика.

Перепланировка без разрешения

Понимаем, новая планировка вдохновляет вас куда больше, чем возня с документами. Но если вы не готовы к тому, что свежий ремонт превратится в бомбу замедленного действия, лучше оформить все официально. При продаже и по доносу соседей вас могут заставить вернуть все в первоначальный вид. К тому же, оформив перепланировку заранее, вы сможете избежать таких ошибок, как снос одной из несущих стен.

Ремонт без учета будущей обстановки