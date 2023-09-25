Профессиональный клинер поделилась секретом быстрой уборки

Тиктокерша и профессиональный клинер Кендра Хеннесси рассказала о способе быстрее убрать квартиру. На ролик, в котором она поделилась своим секретом уборки, обратило внимание издание The Sun.

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По ее словам, нужно решать задачи в рамках уборки не по очереди, а накладывая их друг на друга.

«Нужно повышать эффективность и делать два дела по дому одновременно. Когда убираете в ванной комнате, лучше всего покрыть чистящим средством душевую кабину. Пускай вещество работает, а вы займитесь чем-то еще: протрите раковину или поверхность унитаза», — привела примеры Кендра.

После этого, продолжила она, можно протереть поверхность душевой кабины. Так же она предложила поступить с кухней.