Профессиональный клинер поделилась секретом быстрой уборки
Тиктокерша и профессиональный клинер Кендра Хеннесси рассказала о способе быстрее убрать квартиру. На ролик, в котором она поделилась своим секретом уборки, обратило внимание издание The Sun.
По ее словам, нужно решать задачи в рамках уборки не по очереди, а накладывая их друг на друга.
«Нужно повышать эффективность и делать два дела по дому одновременно. Когда убираете в ванной комнате, лучше всего покрыть чистящим средством душевую кабину. Пускай вещество работает, а вы займитесь чем-то еще: протрите раковину или поверхность унитаза», — привела примеры Кендра.
После этого, продолжила она, можно протереть поверхность душевой кабины. Так же она предложила поступить с кухней.
«Я опрыскиваю варочную поверхность антижиром, чтобы он подействовал, пока я делаю все остальное. Так очистить плиту потом будет гораздо проще», — объяснила блогерша.