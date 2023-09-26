Уход за гортензией осенью: посадка, обрезка и подкормка растения

Как добиться пышного цветения гортензии летом? На самом деле это не сложно, но начинать нужно еще осенью! Подготовка и правильный уход помогут кусту отлично перезимовать.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно ухаживать за гортензией осенью: как обрезать, куда сажать, чем кормить.

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Посадка и пересадка гортензий

Гортензии можно сажать осенью, но лучше с этим не тянуть, делать это надо в начале осени или даже в конце лета, чтобы растение успело укорениться перед наступлением зимы. Вот несколько шагов по правильной посадке гортензии осенью:

Подготовьте место. Выберите место с хорошим дренажом и плодородной почвой. Подготовьте посадочную яму, глубиной и шириной примерно в два раза больше размера корневой системы гортензии. На дно положите дренаж, например, битые кирпичи, керамические черепки, керамзит. Возьмите смесь торфа с компостом, тщательно перемещайте. Подготовьте растение. Если вы купили гортензию в контейнере, аккуратно извлеките ее, осторожно распутывая корни, но без фанатизма. Если растение росло в открытом грунте, аккуратно выкопайте его, стараясь не повредить корни. Посадка. Сделайте лунку в яме по размеру корневой системы, поместите гортензию, убедитесь, что она находится на правильной глубине. Корни должны быть покрыты слоем почвы, но не слишком глубоко. Затем аккуратно заполните яму почвой, уплотняя ее вокруг корней. Полив. После посадки хорошо полейте гортензию, чтобы помочь ей укорениться. Затем поддерживайте постоянное увлажнение почвы, особенно в первый год после посадки. Защита зимой. Рекомендуется замульчировать гортензию сосновой корой или соломой, чтобы защитить ее от морозов.

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Как правильно обрезать гортензию осенью

Обрезка гортензии осенью зависит от ее сорта и разновидности. Вот некоторые общие рекомендации.

Метельчатая гортензия. Обрезке подлежат все ветви, но не полностью. Нужно оставить 4-5 почек снизу.

Древовидная гортензия. Удаляем все старые ветви в возрасте 4-5 лет под ноль, остальные обрезаем, оставляя 4-5 почек снизу.

Крупнолистная гортензия. Нужно сохранить молодые побеги, которые образовались весной, но не цвели, остальные можно укоротить.

Как правильно подкармливать гортензию осенью

Осенняя подкормка гортензии помогает ей без потерь пережить зиму и заложить почки на будущий год.

Используйте удобрение с высоким содержанием калия. Калий помогает растению укрепить иммунную систему и подготовиться к холодам. Также можно взять специальное удобрение, на упаковке которого так и будет написано – осеннее удобрение для гортензий.

Следуйте инструкциям на упаковке. Каждое удобрение имеет свою дозировку, не превышайте норму, чтобы не навредить растению.

Осенью растение готовится ко сну, поэтому не перегружайте его удобрениями. Подкармливайте гортензию в умеренных количествах, следуя инструкциям на упаковке.

Идеальное время для внесения подкормок – накануне первых заморозков.