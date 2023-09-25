Названы причины образования несладких ягод на винограде

Названы причины образования мелких и несладких ягод на винограде
Каждый садовод мечтает получить хороший обильный урожай. Поэтому приобретаются дорогостоящие гибриды, а работы на участке проводятся с учетом требований культуры. Однако иногда все ухищрения проходят стороной и на винограде появляются мелкие ягоды.
По словам экспертов, чаще всего такая ситуация складывается из-за перегрузки. Это нередко случается даже у опытных виноградарей. К сожалению, ситуацию теперь уже не изменить, а на следующий год надо будет более внимательно подойти к обрезке.
Также не стоит забывать про минеральные и органические удобрения. Они помогут восполнить дефицит полезных микроэлементов и увеличить размер плодов.
Марина Злобина. Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.