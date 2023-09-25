Как создать в квартире стильный интерьер и сэкономить

Красивый и стильный интерьер в квартире, который мы часто встречаем на фотографиях в модных журналах, можно сделать самому, не потратив при этом заоблачных денег

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Просто использовать не дизайнерские материалы, а бюджетные аналоги и тщательно планировать пространство.

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1) Добавьте воздуха. Спланируйте ремонт, продумав системы хранения. Большинство вещей должны быть убраны в шкафы и выдвижные ящики. На виду - лишь несколько стильных предметов.

2) Используйте недорогие аналоги материалов. Вместо натурального камня, дерева, мрамора можно заказывать хорошую имитацию. Она, кстати, намного удобнее и практичнее в быту. Керамогранит не боится воды, в отличие от мрамора, а еще его не надо регулярно шлифовать, покрывать лаком или пропитками.

3) Установите натяжные потолки. Для их монтажа не нужно идеально выравнивать поверхность основного потолка - это существенная экономия времени и средств. Обратите внимание на матовые белые варианты. Глянцевая фактура и яркий цвет вышли из моды.

4) Поделите пространство на зоны. Сделать это можно не только при помощи перегородок, но и цветом, системой освещения, отделочными материалами или крупной мебелью. Это поможет обособить места для отдыха или домашний офис в гостиной.

5) Выбирайте сложные оттенки. Яркие и чистые цвета существенно дешевят ремонт. Используйте приглушенные, пудровые оттенки. Сейчас в моде пастельные и природные тона - красной и голубой глины, морской волны, песка.

6) Отреставрируйте мебель. Не спешите закупать новые гарнитуры для гостиной и кухни. Можно омолодить и те, что есть. Особый шик – раздобыть мебель 60-80-х годов прошлого века, привести в порядок и оснастить новой фурнитурой.

7) Установите двери, которые не придётся реставрировать. Классические деревянные двери очень капризны – могут рассохнуться, поглощать воду, деформироваться. Отдайте предпочтение дверям из экошпона или покрытым эмалью.

8) Добавьте света. Одной люстры на комнату слишком мало. Для каждой зоны должен быть свой источник света. У кресла – торшер, на столе – рабочая лампа, пара светильников - на прикроватных тумбочках и однотонная гирлянда - для создания романтической атмосферы.

9) Подберите окна под интерьер и оформите подоконники. Классические белые рамы – не слишком стильно. К тому же за 5-10 лет они пожелтеют, а фурнитура выйдет из строя. Выбирайте окна с узким профилем — это увеличит количество света в помещении. А подоконники лучше брать из дерева или керамогранита.

10) Уберите лишнее из ванной комнаты. Для отделки ванной используйте широкую плитку природных фактур и оттенков. Такой интерьер успокаивает, помогает расслабиться и смотрится очень опрятно и дорого. Купите однотонные полотенца, мыльницу из камня, плетеную корзину для белья и пару корзинок для ванных принадлежностей.