Озимый чеснок: где посадить и чем подкормить

Перед посадкой озимого чеснока тщательно выбирайте место для грядки. Культура любит солнечные участки с хорошей почвой, пропускающей влагу и воздух.

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Если вы сделаете грядки в низине, где весной после таяния снега стоит вода, то, скорее всего, зубчики сгниют. При выборе места под грядку также надо учитывать правила севооборота, чтобы предотвратить накопление болезней и вредителей. Так, не стоит сажать чеснок после лука, картофеля, томатов – эти культуры страдают от нападения нематод и трипсов. Хорошими предшественниками считаются тыквенные (огурцы, тыква или кабачки), бобовые (горох и фасоль), зерновые культуры.

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Перед высадкой подготовьте грядку. Очистите землю от мусора, камней, сорняков и остатков всех предыдущих растений. Лучше выбирать корешки вручную в перчатках, чем граблями. Перекопайте почву на глубину штыка лопаты, затем, используя грабли или мотыгу, разрыхлите верхний слой почвы. Это поможет улучшить вентиляцию земли и облегчит рост корней у чеснока.

Размеры. Идеальная грядка для озимого чеснока будет шириной до 1 м и высотой до 25 см.

Внесите удобрения. Если у вас в огороде тяжелые глинистые почвы, внесите дополнительно в грядку низинный торф, песок, компост или перегной. Распределите все равномерно и заделайте в почву на глубину штыка лопаты. Используйте следующие пропорции. Компост или перегной - 5-10 кг на 1 кв. метр грядки. Равномерно распределите удобрение по поверхности и перекопайте почву. Древесная зола. Вносите в количестве около 100-200 г на 1 кв. метр площади. Минеральные удобрения. При «заправке» грядки для озимого чеснока используют калий и фосфор, например, в виде сульфата калия (25-30 г на 1 кв. м) и суперфосфата (40-50 г на 1 кв. м).

Обратите внимание, чеснок лучше всего растет на нейтральных и слабокислых почвах, предпочитая pH 6-7. Если кислотность слишком высокая – используйте известь или долмитовую муку.

Полив. После подготовки тщательно пролейте грядку, чтобы почва напиталась влагой. Сроки высадки озимого чеснока зависят от глубины посадки. При высадке на глубину 3-5 см сажают с конца сентября по 10-е числа октября. При высадке на глубину 10-15 см, а при таком способе чеснок лучше укореняется и проще переносит зимние морозы, высаживают до 20 октября.

Перед высадкой лучше обработать почву 1% раствором медного купороса – 1 столовую ложку на 10 литров воды. Это поможет в профилактике заболеваний. Пролейте раствором грядку с помощью лейки и прикройте на сутки пленкой.

Высаживают озимый чеснок зубчиками. Разберите головки и выберите самые крупные и здоровые дольки. Если вы берете посадочный материал нестрелкующихся сортов чеснока, используйте зубчики только наружного яруса.

Зубчики на сутки замочите в 0,1% растворе перманганата калия либо 1%-ном растворе медного купороса и приступайте к высадке. Сделайте в грядке лунки на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина от 3 до 15 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Разложите в лунки зубчики, но не вдавливайте – это задержит корнеобразование. Если земля сухая, можно пролить ее розовым раствором марганцовки. Сверху закройте каждую лунку перепревшим компостом.

Готовые грядки надо замульчировать на зиму слоем не менее 10 сантиметров. Используйте в качестве мульчи торф, хвойные иголки или лапник, опавшую листву.

Есть еще один способ высадки озимого чеснока с применением сидератов. Для этого вдоль подготовленной грядки в 35-45 см высеивают ряды гороха, овса, белой горчицы.

Как только ростки гороха и овса достигнут 20 сантиметров и более, между их зелеными рядами внесите подкормку – мочевину по 10-20 граммов на кв. метр. После чего пролейте грядку водой. Спустя 1-2 дня можно сажать чеснок. Зелень будет задерживать снег на грядках, благодаря чему зимой чеснок будет укрыт снежной «шубой», а весной получит достаточное увлажнение.

По материалам ogorod.ru