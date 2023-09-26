Кактусы дома: польза или вред

Почти в каждом втором доме можно найти тропические колючие растения — кактусы. С давних пор идет спор — хорошо или плохо держать в жилье эти неказистые на вид произведения флоры. Об этом пишет телеграм-канал «Дача: советы огородникам и садоводам».

© Вести Подмосковья

Многих внешний вид кактусов настораживает, а некоторые утверждают, что испытывают исходящую от них энергетику. При этом не могут определить — хорошая эта энергетика или плохая. Эксперты считают, что впечатление зависит от характера и восприятия каждого отдельного человека. На мнительных, слабых и нерешительных людей кактус своими торчащими иглами навевает боязнь и неуверенность. Поэтому таким людям кактусы лучше не заводить. То же самое можно сказать и про скрытных и малообщительных граждан. Тропическое растение только усиливают их негативные черты характера. Зато уверенный в себе хозяин кактуса с твердым и решительным характером не видит в колючем цветке ничего плохого. И никакого плохого воздействия кактус на него не оказывает.

Видео дня

Многие считают, что кактус в доме — своеобразный энергетический щит и он препятствует проникновению в дом негативных сил. Также говорят, что он гасит вспышки гнева и уменьшает эмоции, связанные с обидами и местью. А кому-то кактусы помогают концентрировать свои мысли и силы для достижения каких-то целей. Еще есть поверье, что в жилище с большим количеством кактусов никогда не проникают воры.

Есть и другие интересные суеверия, связанные с растением. Так, считается, что мужчины могут не уживаться в доме с растущим кактусом. Но доказательств этому нет, а вот то что женщины так могут оправдать свои неудачи в личной жизни — вполне возможно. Кто-то категорические не рекомендует дарить кактус. Мол, такой презент — к расставанию. Это тоже весьма спорный момент — не разрушит же он крепкие отношения любящих друг друга людей?

Издавна цветение кактуса считается приметой — к свадьбе или к скорой беременности. Опять же есть поверье, что кактусы особенно хорошо разрастаются дома у вспыльчивых и скандальных хозяев. Высокие и колонновидные кактусы вроде как оказывают помощь человеку при обидах и эмоциональной нестабильности. А кактусы с пальцевидными стеблями должны защищать хозяев от злых языков.