Опасные средства бытовой химии, которые есть в каждом доме

Уборка дома может оказывать негативное воздействие на здоровье и окружающую среду. Учёные протестировали 30 различных чистящих продуктов, включая экологически чистые варианты. Среди них оказались средства для мытья полов, стёкол, удаления пятен, спреи и освежители воздуха.

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В результате в составе продуктов было найдено более 530 различных летучих органических соединений (ЛОП). Они испаряются в воздухе во время использования. Почти половина из них считается опасной для человеческого организма.

ЛОП вызывают астму и рак лёгких, особенно при длительном воздействии.

Чтобы уменьшить риск, связанный с опасными химикатами, эксперты рекомендуют выбирать средства без искусственных ароматизаторов и внимательно изучать состав.