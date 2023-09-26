Выбросите их немедленно: опасные средства бытовой химии, которые есть в каждом доме
Уборка дома может оказывать негативное воздействие на здоровье и окружающую среду. Учёные протестировали 30 различных чистящих продуктов, включая экологически чистые варианты. Среди них оказались средства для мытья полов, стёкол, удаления пятен, спреи и освежители воздуха.
В результате в составе продуктов было найдено более 530 различных летучих органических соединений (ЛОП). Они испаряются в воздухе во время использования. Почти половина из них считается опасной для человеческого организма.
ЛОП вызывают астму и рак лёгких, особенно при длительном воздействии.
Чтобы уменьшить риск, связанный с опасными химикатами, эксперты рекомендуют выбирать средства без искусственных ароматизаторов и внимательно изучать состав.
Экологичность чистящих средств — это простой способ снизить воздействие вредных химических веществ. Это может быть особенно важно для здоровья женщин и детей.