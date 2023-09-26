4 детали в интерьере, которые сделают квартиру дороже

Сложно найти человека, которому не хотелось бы жить в уютной квартире. Но для многих людей уют и комфорт жилища неизменно ассоциируется с большими тратами – и не зря, ведь сделать полноценный ремонт и впрямь бывает очень дорого.

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Однако для того, чтобы вдохнуть в привычное пространство новую жизнь, совсем необязательно затевать ремонт. Порой достаточно обновить интерьер несколькими деталями, которые сделают квартиру визуально дороже.

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Подробнее об этих деталях – читайте в материале "Рамблера".

Душевая лейка

Чтобы ванна выглядела более стильно, попробуйте обновить душевую лейку. А именно замените круглую на квадратную. В хороших отелях часто встречаются лейки именно такой формы.

Диван

Сегодня в мебельных магазинах можно найти огромное разнообразие диванов, но чаще всего большинство моделей изготавливают с опорой на тонких ножках. Такие диваны давно вышли из моды и совсем не создают уюта в квартире. При выборе дивана обращайте внимание на модели "в пол".

Покупка нового дивана может серьезно ударить по бюджету, поэтому присмотритесь к б/у моделям. Нередко люди продают мебель практически в идеальном состоянии, но по цене вдвое ниже. Другой вариант обновить диван – поменять обивку или застелить его стильным пледом.

Картины

Чтобы дом выглядел уютнее, нет необходимости приобретать дорогие картины у коллекционеров. Уже несколько лет трендом в дизайне интерьеров являются постеры в рамках, которые можно заказать на любом маркетплейсе. Стоят такие постеры совсем недорого, но они моментально преображают квартиру, делают ее интереснее и добавляют характера.

Кроме того, вы можете нарисовать картину сами, совместив приятное с полезным. Сейчас существует огромный выбор картин по номерам, которые превратят в художника даже того, кто 20 лет не держал в руках кисть.

Подоконник

Дизайнеры рекомендуют равнять размер подоконника со стеной. Сделать это можно при помощи панелей для радиаторов или другой, более сложной отделки стен. Чтобы подоконник заиграл по-новому, вы можете отделать его в цвет дерева или же выбрать другой необычный тон.