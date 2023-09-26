Как подготовить смородину и малину к зиме

Скоро придет зима, а это значит, что нужно готовить растения к холодам.

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Опытный садовод Ирина Ульянова рассказала, как правильно это сделать с малиной и со смородиной.

Подготовка смородины

Для начала нужно удалить слабые побеги и обрезать старые ветви. После этого надо убрать все сорняки, собрать опавшие листья и прочий мусор. Грунт под кустами нужно прорыхлить, чтобы у растений был доступ к кислороду. Важно подобрать удобрение для растений.

«Используется сернокислый калий. Одну столовую ложку препарата нужно положить под каждый куст. Добавьте в грунт и Суперфосфат – по две столовые ложки в каждую лунку. Если же минеральные удобрения вы использовать не любите, их можно заменить раствором древесной золы», – рассказывает Ульянова.

Подготовка малины