Как подготовить смородину и малину к зиме
Скоро придет зима, а это значит, что нужно готовить растения к холодам.
Опытный садовод Ирина Ульянова рассказала, как правильно это сделать с малиной и со смородиной.
Подготовка смородины
Для начала нужно удалить слабые побеги и обрезать старые ветви. После этого надо убрать все сорняки, собрать опавшие листья и прочий мусор. Грунт под кустами нужно прорыхлить, чтобы у растений был доступ к кислороду. Важно подобрать удобрение для растений.
«Используется сернокислый калий. Одну столовую ложку препарата нужно положить под каждый куст. Добавьте в грунт и Суперфосфат – по две столовые ложки в каждую лунку. Если же минеральные удобрения вы использовать не любите, их можно заменить раствором древесной золы», – рассказывает Ульянова.
Подготовка малины
Процесс также включает в себя удаление всех вредоносных побегов у растения. Стоит обрызгать растение от грибных заболеваний и вредителей. Садовод предлагает полить почву Фитоспорином, Алирином-Б или Гамаиром. Жителям южных регионов нужно подкормить растение двумя столовыми ложками Суперфосфата и сульфата калия, разведенных в 10 литрах воды, передает tsn24.ru.