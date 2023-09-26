Россиянам дали советы, как выбрать мочалку

При выборе мочалки следует в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения, посоветовала врач-дерматолог Татьяна Егорова. В разговоре с aif.ru специалист уточнила, что существует большое разнообразие форм и материалов. При этом врач предупредила, что мочалка не должна оставлять царапин на теле во время использования.

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Главное правило — мытье обязательно должно быть комфортным и безболезненным. То есть мочалка ни в коем случае не должна царапать кожу, не может оставлять на ней царапины, тем более глубокие, не должно быть после мытья красных пятен на коже, шелушений, — пояснила Егорова.

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Травмированная кожа теряет целостность, из-за этого возникает риск подцепить различные вирусы и бактерии. Это чревато воспалениями в травмированной зоне, возникновением кожных высыпаний и нагноений. Врач уточнила, что мочалку стоит выбирать в зависимости от типа кожи — для сухой и чувствительной подойдут мягкие варианты, а для твердой лучше использовать более жесткие.

Важно вовремя менять мочалки, чтобы не возникло проблем со здоровьем. На них может появляться плесень, особенно если мочалки сделаны из натуральных материалов, предупредила дерматолог. Егорова пояснила, что заметить это можно по появлению черного налета или неприятного запаха.

Использовать мочалку с плесенью нельзя, так как все эти споры попадут сразу на кожу, а это — серьезный риск для здоровья: развиваются и кожные болезни, и патологии дыхательных путей, а также глаз. Пытаться отстирать такую плесень не стоит — это бесполезно, — отметила специалист.

Врач посоветовала хорошо промывать мочалку после использования, а затем отправлять на просушку. Лучше всего делать это в проветриваемом помещении, а не в ванной. Если оставлять мочалку мокрой, на ней начнет развиваться патогенная микрофлора.