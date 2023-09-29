Что должна уметь современная стиральная машина

Кажется, что стиральные машины были всегда, так давно и прочно они вошли в нашу жизнь. Причем их выбор столь огромен, что неподготовленному человеку разобраться может быть непросто, ведь на все нужно время, которого не хватает иногда катастрофически. Работа, школа, тренировки, путешествия, встречи с друзьями и любимые дела – каждый день нужно успевать массу всего. И в этом ритме совсем не хочется обнаруживать нужные, идеально подходящие к случаю и погоде вещи в корзине для белья, а не на вешалке. Но что делать, если современный образ жизни совершенно не оставляет времени для рутины? Конечно, найти помощника. Правильный выбор стиральной машины напрямую зависит от образа жизни и ежедневных потребностей конкретной семьи.

© Gorenje

Безупречный дизайн

Прошли те времена, когда функциональность техники ставили на первое место, а к внешнему виду требований не было. Сейчас можно выбрать такую стиральную машину, которая отлично впишется в интерьер современной ванной комнаты: стильная, лаконичная, надежная – например, Gorenje WNS1X4ACIS.

Тишина и спокойствие

Чаще всего стирают в семьях, где растут малыши. Редкие моменты отдыха для мамы – когда ребенок наконец засыпает. Некоторые дети спят так чутко, что их может разбудить любой шорох. Тихий, но мощный инверторный мотор Inverter Powerdrive работает почти бесшумно, а кроме того экономит энергию при стирке и обеспечивает долгий срок службы.

Gorenje

Возможность успевать

Для тех, кто ценит свое время, но при этом хочет выглядеть всегда с иголочки – функция FastWashing сокращает время выполнения любых программ. Для случаев, когда важно не отстирать пятна, а сделать вещи свежими, есть режим быстрой стирки, который длится всего двадцать минут.

Инновации для здоровья

Большие города не могут похвастаться идеальной экологической обстановкой. Скопление машин, множество людей, с которыми приходится сталкиваться просто по пути на работу, крупные промышленные предприятия, повсеместные стройки – иногда платой за жизнь в центре событий становится аллергия. Благодаря программе «Экстрагигиена» стиральная машина Gorenje удаляет до 99,9% бактерий, грибков и пылевых клещей с одежды благодаря пару и высокой температуре.

Gorenje

Меньше глажки

Есть, конечно, такие люди, которые к глажке белья относятся как к медитации. Большинство же этот процесс не любит и старается всячески избегать. Кто-то выбирает немнущиеся ткани, другие покупают парогенератор – это все прекрасно. Но от чистого плотного хлопка отказываться вовсе не хочется. Функция Steamtech отвечает за дополнительную обработку паром в конце программы, пар проникает сквозь ткань, смягчает и разглаживает волокна. Если при этом вы не станете выбирать отжим на высоких оборотах, от глажки можно будет отказаться.

Уход за тканью

Некоторые вещи требуют деликатного ухода, особенно те, которые нравятся настолько, что расставаться с ними не хочется никогда. И здесь важно, чтобы стиральная машина помогала! Барабан WaveActive с особой волновой перфорацией и волнообразной формой 3D-ребер обеспечивает бережную стирку.

Gorenje

Как правильно стирать: полезные привычки

Заведите три корзины для темного, светлого и цветного белья и сортируйте не перед стиркой, а сразу, когда снимаете и понимаете, что эту вещь больше не наденете, пока не постираете. Иногда стиркой не хочется заниматься именно по той причине, что нет ни сил, ни желания разбирать вещи по цветам.

Используйте специальные мешочки для стирки. Это поможет сохранить внешний вид особенно тонких и нежных изделий, например, нижнего белья и шелковых рубашек.

Стирайте в тот же день. Если ваш ребенок ходит в детский сад, активно гуляет, не копите детские вещи, а загружайте их в стиральную машину и выбирайте режим стирки 20 минут.

Не закрывайте плотно дверцу после стирки. Внутри стиральной машины могут оставаться капли воды, нужно дать время, чтобы все высохло, иначе может появиться неприятный запах.

Оставьте красивую напольную вешалку для одежды, которую уже надевали и не хотите убирать в шкаф. А стулья, кресла и диваны оставьте для себя. Возможно, у вас даже найдется несколько.

Стиральная машина Gorenje WNS1X4ACIS идеально впишется в любой интерьер и образ жизни. Когда все хлопоты по стирке и уходу за одеждой можно переложить на надежного помощника, освобождается время для моментов, которые по-настоящему важны – близкие люди, любимая работа, тренировки, прогулки, весь мир.

* Реклама

Рекламодатель ООО «Горенье БТ»