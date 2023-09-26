Назван способ избавиться от плодовых мушек в квартире

Для изготовления ловушки потребуется наполовину наполнить пластиковую бутылку уксусом, затем добавить мед и средство для мытья посуды. Далее жидкость следует хорошо перемешать. Открытую бутылку нужно оставить в месте скопления вредителей. Через пару часов мушки и мухи слетятся на сладкий запах, после чего попадут в ловушку и не смогут выбраться из нее.