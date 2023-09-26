Когда можно убирать морковь и свеклу

Овощи со своего дачного участка - это всегда хорошее подспорье. Урожай они дают большой, однако не всем удается его сохранить на всю зиму. Часто это связано с неправильной уборкой.

© Unsplash

По словам экспертов, все зависит от того, когда были посеяны корнеплоды и какие сорта. Если растения хорошо вегетируют, то их можно подержать в земле еще какое-то время. Тогда они станут крупнее и слаще.

Лучше всего убирать морковь и свеклу в октябре, но если сильно хочется понять, каким получился урожай, то стоит выкопать несколько корнеплодов и посмотреть на их размер. После осмотра станет ясно - нужно собирать сейчас или можно с этим немного повременить.