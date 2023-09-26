5 лайфхаков для прогулки с собакой в городе

Прогулка с обожаемым питомцем может быть радостью, способом отдохнуть и перезагрузиться или превратиться в источник стресса и тревоги.

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Чтобы не допустить второго развития событий, важно соблюдать нехитрые правила. Так и собака, и ее хозяин не будут нервничать и смогут наладить контакт.

Успокойте питомца перед выходом

Все владельцы собак знают, в какой восторг приходит мохнатый любимец, как только вы берете в руки поводок.

«Прогулка! Сейчас! Новые запахи!» — возбуждение у собаки нарастает, а справиться с ним она не в состоянии. Поэтому на улицу уже выходит слишком активной, тянет поводок и совершенно не слушает хозяина.

Чтобы такого не происходило, успокойте собаку перед выходом. Собирайтесь на прогулку не спеша: отвлеките питомца, отойдя на кухню, дайте ему вкусняшку, погладьте. Пусть животное сконцентрируется на вас.

Захватите вкусняшки

Пищевая мотивация — самая простая и понятная для собаки. Поощряйте ее за хорошее поведение, так питомец быстро проймет, чего от него ждут. Кроме того, вкусняшки позволяют животному оставаться сконцентрированным на вас. А если на улице произойдет ЧП, например, питомец агрессивно реагирует на другую собаку, его можно легко отвлечь кусочком корма.

Сократить расстояние

Если собака нервная, то уводить ее далеко от дома, а вместе с ним и от знакомых запахов — это огромная ошибка. Питомец перевозбуждается и становится почти неуправляемым. Вместо этого прогуляйтесь по району, а затем поиграйте на площадке с мячом, устройте питомцу поиск лакомства и игру в перетягивание каната.

Научите собаку командам

Любимому Тузику совсем не обязательно уметь делать «зайку», крутиться или выполнять другие трюки. Но для комфортной и безопасной прогулки питомец должен знать основные команды: «ко мне», «стоять», «рядом». Это убережет от неприятностей и его, и вас.

Всегда поводок