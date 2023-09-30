Как можно быстро утеплить балкон без согласований

Прошли те времена, когда балкон использовался как склад ненужных вещей. Сейчас балкон может выполнять другие важные функции. Это может быть и дополнительная зона отдыха, и спортивный уголок и даже оранжерея для растений. Но, чтобы на балконе было комфортно находится в любое время года, его нужно утеплить.

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"Рамблер" предлагает простую инструкцию, как утеплить балкон.

В первую очередь нужно выяснить балкон у вас или лоджия. Настоящий балкон выступает за пределы стен здания и с трех сторон окружен улицей. Лоджия отличается тем, что с улицей контактирует лишь одна сторона. Это значит, что для утепления лоджии потребуется меньше усилий и меньше материалов.

Но и в том, и в другом случае схема работ примерно одинакова.