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Как можно быстро утеплить балкон без согласований:  инструкция

Прошли те времена, когда балкон использовался как склад ненужных вещей. Сейчас балкон может выполнять другие важные функции. Это может быть и дополнительная зона отдыха, и спортивный уголок и даже оранжерея для растений. Но, чтобы на балконе было комфортно находится в любое время года, его нужно утеплить.

Как можно быстро утеплить балкон без согласований
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"Рамблер" предлагает простую инструкцию, как утеплить балкон.

В первую очередь нужно выяснить балкон у вас или лоджия. Настоящий балкон выступает за пределы стен здания и с трех сторон окружен улицей. Лоджия отличается тем, что с улицей контактирует лишь одна сторона. Это значит, что для утепления лоджии потребуется меньше усилий и меньше материалов.

Но и в том, и в другом случае схема работ примерно одинакова.

  1. Подготовьте поверхность. Очистите балкон от лишних предметов и мусора. Проверьте состояние стен и пола, исправьте все дефекты перед утеплением.
  2. Установите утеплитель. Выберите подходящий утеплитель для вашего балкона. Это может быть пенопласт, минеральная вата или другой материал. Распределите утеплитель равномерно по всей поверхности стен и пола балкона.
  3. Закройте утеплитель. Чтобы зафиксировать утеплитель на месте, закройте его специальной пленкой, гипсокартоном, вагонкой, штукатуркой. Это поможет предотвратить проникновение холодного воздуха и сохранить тепло внутри балкона.
  4. Добавьте дополнительную изоляцию. Для улучшения теплоизоляции балкона можно использовать дополнительные материалы, такие как пленка для окон, уплотнители для щелей и теплоизоляционные шторы.
  5. Проверьте утепление. После завершения работ, проверьте эффективность утепления балкона. Убедитесь, что нет сквозняков и холодного воздуха, и что температура на балконе стала комфортной.
  6. Установите конвектор. На балкон и лоджии нельзя выносить радиаторы, но электрический конвектор вполне можно поставить.
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