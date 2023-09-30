Мясная вода, рыбья голова и другие вещи, которые опасны для растений
Даже если ваша бабушка так делала и у нее все прекрасно росло, это не значит, что нужно повторять в точности.
"Рамблер" рассказывает, чем нельзя поливать растения и почему это так опасно.
Мясная вода
Легенды о мясной воде до сих пор существуют и некоторые любители комнатных цветов всерьез размышляют - а не полить ли "чудодейственным" средством свои растения. Мясная вода опасна тем, что может привлечь в дом мясную муху, которая не замедлит отложить личинки. Если не хотите выковыривать из корней опарышей, лучше поливать растения обычной водой.
Рыбья голова
Еще одно известное народное средство - рыбья голова, которую нужно закопать в землю. Конечно, органические удобрения растениям тоже нужны и полезны, но пусть пусть это будут гуминовые кислоты, например, гумат калия или биогумус.
Пиво
Еще один способ погубить растения. Пиво не только создает питательную среду для размножения нежелательных организмов, но и может обжечь корни. Конечно, это не чистый спирт, но тем не менее алкоголь.
Чай и кофе
Особенно живуч этот миф в офисах, где принято пить чай-кофе и есть растения, за которыми никто не ухаживает. Те, кому лень мыть кружку, нередко выливают остатки чая или кофе в цветочный горшок, делать так ни в коем случае нельзя. Особенно, если в чае и кофе содержатся сахар, молоко и сиропы.
Банановая шкурка
Есть разные рецепты приготовления настоя из банановой шкурки, но в любом случае он не перестает быть привлекательным для различных насекомых. Если не хотите подкормить растение, лучше возьмите удобрение, содержащее калий.
Как правильно удобрять растения
Во-первых, стоит ориентироваться на состояние растение. Если оно ушло в состояние покоя, не выпускает новые листья, если оно заболело, то удобрения противопоказаны. Если растение продолжает давать новую поросль, подкармливать можно, но всегда следите за дозировкой. Тот случай, когда лучше меньше, но лучше. Избыток удобрения гораздо опасней, чем их недостаток. Не поливайте удобрением сухую почву. Сначала нужно немного полить растение обычной водой. Иначе вы рискуете обжечь корни.