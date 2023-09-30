Мясная вода, рыбья голова и другие вещи, которые опасны для растений

Даже если ваша бабушка так делала и у нее все прекрасно росло, это не значит, что нужно повторять в точности.

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"Рамблер" рассказывает, чем нельзя поливать растения и почему это так опасно.

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Мясная вода

Легенды о мясной воде до сих пор существуют и некоторые любители комнатных цветов всерьез размышляют - а не полить ли "чудодейственным" средством свои растения. Мясная вода опасна тем, что может привлечь в дом мясную муху, которая не замедлит отложить личинки. Если не хотите выковыривать из корней опарышей, лучше поливать растения обычной водой.

Рыбья голова

Еще одно известное народное средство - рыбья голова, которую нужно закопать в землю. Конечно, органические удобрения растениям тоже нужны и полезны, но пусть пусть это будут гуминовые кислоты, например, гумат калия или биогумус.

Пиво

Еще один способ погубить растения. Пиво не только создает питательную среду для размножения нежелательных организмов, но и может обжечь корни. Конечно, это не чистый спирт, но тем не менее алкоголь.

Чай и кофе

Особенно живуч этот миф в офисах, где принято пить чай-кофе и есть растения, за которыми никто не ухаживает. Те, кому лень мыть кружку, нередко выливают остатки чая или кофе в цветочный горшок, делать так ни в коем случае нельзя. Особенно, если в чае и кофе содержатся сахар, молоко и сиропы.

Банановая шкурка

Есть разные рецепты приготовления настоя из банановой шкурки, но в любом случае он не перестает быть привлекательным для различных насекомых. Если не хотите подкормить растение, лучше возьмите удобрение, содержащее калий.

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