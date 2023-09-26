Как выбрать хорошую мочалку: советы врача
Хорошая мочалка не должна царапать, приводить к шелушениям и прочим дефектам кожи. Неправильно подобранная тёрка сделает тело беззащитным к различного рода инфекциям. А вот хорошая — послужит одновременно массажёром и скрабом.
Как подобрать мочалку именно под свой тип кожи и как правильно следить потом за мочалкой — рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
Какие бывают мочалки
В магазинах продаются мочалки на любой вкус, и многие покупают важный предмет личной гигиены наобум. Подход такой: понравился цвет, форма — беру. Однако неправильно выбранная или не вовремя сменённая мочалка может навредить здоровью.
Татьяна Егорова в беседе с «Аргументами и фактами» сказала, что все мочалки можно разделить на две категории, в зависимости от материала:
- Натуральные. Делают их из целлюлозы и волокон плодов лианы (люффы), сизаля, лыкового волокна, бересты и китайской крапивы. Они хорошо пенятся, не выделяют ядовитых веществ при нагревании. Однако для чувствительной кожи могут быть жестковаты.
- Искусственные. Сделаны из синтетических материалов. Обычно стоят дешевле натуральных.
Мочалки отличаются по форме. Вот самые популярные из них:
- плоские;
- трубчатые;
- шаровидные;
- варежки;
- объёмные, например, в форме кирпичиков;
- спонжи и др.
Признаки плохой мочалки
На самом деле каких-либо жёстких рекомендаций по выбору мочалки не существует, отметила дерматолог. Всё-таки выбор довольно субъективный — один человек предпочитает определённую форму и материал, а другому нравятся совершенно иные. Поэтому ориентируйтесь на свой вкус.
Главное, чтобы мытьё было безболезненным. Плохую, непригодную мочалку можно распознать по следующим признакам:
- царапает кожу, оставляет на ней царапины;
- оставляет красные пятна;
- приводит к шелушению и другим дефектам кожи.
Травмированная кожа не будет нормально защищать организм от проникновения болезнетворных бактерий и вирусов. Поэтому могут появиться воспаления, высыпания, нагноения и прыщи.
Как подобрать мочалку под свою кожу
Выбирая мочалку, нужно отталкиваться от собственного типа кожи:
- Жёсткие мочалки — для твёрдой, толстой кожи, какая обычно бывает у мужчин.
- Мягкие мочалки — для чувствительной, сухой и тонкой кожи.
«Если задаваться вопросом — какие лучше мочалки: натуральные или искусственные, то в целом хороши и те, и те. Главное, чтобы было комфортно», — сказала Егорова.
Когда менять мочалку
На натуральных мочалках может вырасти плесень. Если она появится, вы её сразу заметите. Пользоваться такой тёркой ни в коем случае нельзя. Также вы не сможете её отстирать, ибо споры сразу попадут на кожу и могут вызвать кожные болезни, патологии дыхательных путей, глаз.
Поэтому остаётся только один вариант — выбрасывать и покупать новую. На синтетических мочалках плесень не растёт, зато со временем появляется налёт, а вместе с ним и дурной запашок. Такие тоже нужно сразу отправлять на помойку.
Полотенца также нужно не забывать менять. В них тоже заводятся бактерии, а иногда даже опасные паразиты. Например, есть риск подхватить клеща, пожирающего глаза.