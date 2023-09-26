Как выбрать хорошую мочалку: советы врача

Хорошая мочалка не должна царапать, приводить к шелушениям и прочим дефектам кожи. Неправильно подобранная тёрка сделает тело беззащитным к различного рода инфекциям. А вот хорошая — послужит одновременно массажёром и скрабом.

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Как подобрать мочалку именно под свой тип кожи и как правильно следить потом за мочалкой — рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

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Какие бывают мочалки

В магазинах продаются мочалки на любой вкус, и многие покупают важный предмет личной гигиены наобум. Подход такой: понравился цвет, форма — беру. Однако неправильно выбранная или не вовремя сменённая мочалка может навредить здоровью.

Татьяна Егорова в беседе с «Аргументами и фактами» сказала, что все мочалки можно разделить на две категории, в зависимости от материала:

Натуральные. Делают их из целлюлозы и волокон плодов лианы (люффы), сизаля, лыкового волокна, бересты и китайской крапивы. Они хорошо пенятся, не выделяют ядовитых веществ при нагревании. Однако для чувствительной кожи могут быть жестковаты.



Искусственные. Сделаны из синтетических материалов. Обычно стоят дешевле натуральных.

Мочалки отличаются по форме. Вот самые популярные из них:

плоские;

трубчатые;

шаровидные;

варежки;

объёмные, например, в форме кирпичиков;

спонжи и др.

Признаки плохой мочалки

На самом деле каких-либо жёстких рекомендаций по выбору мочалки не существует, отметила дерматолог. Всё-таки выбор довольно субъективный — один человек предпочитает определённую форму и материал, а другому нравятся совершенно иные. Поэтому ориентируйтесь на свой вкус.

Главное, чтобы мытьё было безболезненным. Плохую, непригодную мочалку можно распознать по следующим признакам:

царапает кожу, оставляет на ней царапины;

оставляет красные пятна;

приводит к шелушению и другим дефектам кожи.

Травмированная кожа не будет нормально защищать организм от проникновения болезнетворных бактерий и вирусов. Поэтому могут появиться воспаления, высыпания, нагноения и прыщи.

Как подобрать мочалку под свою кожу

Выбирая мочалку, нужно отталкиваться от собственного типа кожи:

Жёсткие мочалки — для твёрдой, толстой кожи, какая обычно бывает у мужчин.

Мягкие мочалки — для чувствительной, сухой и тонкой кожи.

«Если задаваться вопросом — какие лучше мочалки: натуральные или искусственные, то в целом хороши и те, и те. Главное, чтобы было комфортно», — сказала Егорова.

Когда менять мочалку

На натуральных мочалках может вырасти плесень. Если она появится, вы её сразу заметите. Пользоваться такой тёркой ни в коем случае нельзя. Также вы не сможете её отстирать, ибо споры сразу попадут на кожу и могут вызвать кожные болезни, патологии дыхательных путей, глаз.

Поэтому остаётся только один вариант — выбрасывать и покупать новую. На синтетических мочалках плесень не растёт, зато со временем появляется налёт, а вместе с ним и дурной запашок. Такие тоже нужно сразу отправлять на помойку.