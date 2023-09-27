Как вырастить грибы у себя на участке: полезные лайфхаки

В последнее время столько несчастных пенсионеров блуждают, потерявшись в подмосковных лесах, что невольно возникает вопрос — а стоит ли сбор грибов таких мучений и даже риска для жизни? Ведь грибы можно выращивать буквально где угодно, пишет телеграм-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Подготовить грибную рассаду проще простого. Берем, например, уже перезревший белый гриб или подберезовик и отрываем ему шляпку. Затем шляпки перемалываются в обычной мясорубке в рассыпчатую массу. Потом все это отправляется в емкость с водой, где начинает происходить процесс созревания спор грибов.

В природе это происходит несколько иначе. Гриб съедается, скажем, ёжиком, а из ёжика выходит готовая спора. В кишечнике ежа безусловно агрессивная среда. Чтобы воссоздать такую же, надо на литровую бутыль воды добавлять две чайные ложки французских дрожжей. Получившуюся смесь необходимо настаивать около месяца.

Потом увидите на дне осевшую мякоть грибов. Её выкидываем, а все, что осталось сверху и есть посевной раствор грибов. Выходит действительно мощный концентрат, так как в одном грибе биллионы спор. Поэтому стакан раствора идет на бочку воды — на 200 литров. Затем из садовой лейки надо поливать грунт возле деревьев. Причем лучше всего выбирать деревья, где вы когда-либо видели растущие грибы. Логично, если раствором из подберезовика поливать землю у березы, а раствором из белого гриба — возле дуба. Лучше всего споры приживаются именно рядом с корнями деревьев — такая уж у них генетическая память.