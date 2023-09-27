Копеечное средство поможет в борьбе с грызунами

В летний период, да и в межсезонье, у многих садоводов периодически возникают проблемы с грызунами. Известно, что мыши и кроты могут нанести серьезный ущерб посадкам, последние способны перекопать всю территорию дачи. Однако есть ряд способов борьбы с вредителями, в которых задействованы вполне экономичные и естественные средства. Об этом пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Первейшее средство, которое поможет избавиться от всех проблем, связанных с живностью в огороде и саду, – это березовый деготь. Обычно обработку им проводят осенью. Нужно размочить опилки в дегте и рассыпать их на участке под кустами. Немного дегтя можно развести в воде и опрыскать составом кусты и деревья. Средства работают – мыши и кроты боятся дегтя.

Опытные садоводы также наносят некоторое количество дегтя на места срезов после обрезки деревьев. Считается, что он прекрасно защищает садовые растения – даже лучше, чем антисептики.