Копеечное средство поможет в борьбе с грызунами
В летний период, да и в межсезонье, у многих садоводов периодически возникают проблемы с грызунами. Известно, что мыши и кроты могут нанести серьезный ущерб посадкам, последние способны перекопать всю территорию дачи. Однако есть ряд способов борьбы с вредителями, в которых задействованы вполне экономичные и естественные средства. Об этом пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».
Первейшее средство, которое поможет избавиться от всех проблем, связанных с живностью в огороде и саду, – это березовый деготь. Обычно обработку им проводят осенью. Нужно размочить опилки в дегте и рассыпать их на участке под кустами. Немного дегтя можно развести в воде и опрыскать составом кусты и деревья. Средства работают – мыши и кроты боятся дегтя.
Опытные садоводы также наносят некоторое количество дегтя на места срезов после обрезки деревьев. Считается, что он прекрасно защищает садовые растения – даже лучше, чем антисептики.
Что же касается кротов, то их тоже рекомендуется прогонять с помощью дегтя поздней осенью. Для этого нужно закопать в почву по всему саду пустые банки объемом 1–1,5 литра так, чтобы торчали горлышки. Деготь заливают внутрь через заранее проделанные в бутылках отверстия. В следующем году у вас на даче не будет ни одного крота, утверждают знатоки.