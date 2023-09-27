Как согреться дома, пока не включили отопление

Осень подбирается к своему экватору, утром становится все холоднее, а в некоторых регионах и вовсе уже пошел снег.

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К сожалению, как часто это случается, коммунальщики не поспевают за погодой. В итоге батареи в домах до сих пор остаются холодными, хотя по вечерам столбик термометра может опускаться ниже +8 градусов.

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Как согреться в холодной квартире и что приготовить, чтобы поднять иммунитет, – в материале «ФедералПресс».

Включить тепло

Если для обычных людей осень – время желтых листьев и горячего кофе, то для коммунальщиков это горячая пора. В максимально короткие сроки необходимо устранить все неполадки и подготовить дома к холодам, при этом соблюдая все правила. Старт отопительной кампании сотрудники сферы ЖКХ дают тогда, когда среднесуточная температура на улице на протяжении 5 дней не превышает +8 градусов. Сначала тепло приходит в детские сады, школы, больницы, всевозможные детские студии и спортивные секции. После этого отопление подают и в многоквартирные дома.

По ГОСТам тепловой норматив составляет +18 градусов. Если в квартире холоднее, то с этой проблемой уже должна разбираться управляющая компания. Согласно российскому законодательству, оставить без теплоснабжения жителей домов коммунальщики могут в случае аварии, но лишь на непродолжительное время. При этом период зависит от текущей температуры воздуха в помещениях.

Так, при температуре воздуха, не превышающей +10 градусов, он составляет до 4 часов; если столбик термометра не поднимается выше +12 градусов – до 8 часов; от +12 градусов и выше – тепла может не быть аж до 16 часов.

РИА "ФедералПресс"

Однако не стоит паниковать, глядя на эти цифры. Отключать дома от подачи тепла больше чем на сутки нельзя, а если эти сроки не выполняются, то размер платы за услугу в данный расчетный период снижается на 0,15 % в соответствии с приложением № 2 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Правда, на практике этот закон не всегда работает.

Нормы температуры

Согласно установленным СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», существуют следующие нормы температуры в квартирах:

туалет – от +19 градусов;

кухня – от +19 градусов;

жилая комната – от +18 градусов;

ванная или совмещенный санузел – от +24 градусов;

холл, лестничная клетка, лифты – от +16 градусов.

Конечно, случается, что отопление подают в дома раньше положенного срока. Это возможно, если на общедомовом собрании жильцов собрать подписи за досрочное включение. Однако собственники квартир должны учитывать, что более ранний пуск отопления повлияет на стоимость и объем потребления, и чем раньше включат отопление, тем больше придется платить.

Как согреться дома

Делимся проверенными лайфхаками, что делать, если отопление не включили, а дома зябко и сыро. Но не будем включать Капитана Очевидность, рекомендуя одеваться теплее и использовать электрические обогреватели. Вместо этого подскажем простые способы, как почувствовать себя бодрым и не замерзнуть.

Сохранить тепло

Стоит подумать о том, как сохранить тепло в помещении. Прежде всего, чтобы нагретый воздух не покидал помещение, специалисты рекомендуют постелить ковры и повесить плотные длинные занавески на окна, которые будут закрывать пространство от пола до карниза. Также с целью сохранения тепла стоит закрыть нежилые или угловые комнаты.

Больше двигаться

Утром, когда нет желания вылезать из теплой кровати, советуем сделать банальную зарядку. Не важно, что это будет: десять приседаний, танец, бег на месте или просто махи руками и ногами. Поверьте, согреетесь моментально. Если дома холодно, то оптимальным решением станет многослойная одежда. Нательное белье, трикотаж, свитер, двое штанов и две пары носков. Если дома совсем холодно, то не стоит стесняться надеть митенки и шерстяные носки. При этом нижние слои из синтетических тканей позволят телу не потеть.

Еще один способ согреться – вкусно поесть

Съешьте суп, выпейте горячий напиток со специями: имбирь и корица хорошо согревают. Причем важно помнить, что не стоит использовать алкоголь «для сугреву». Его эффект обманчив: расширяя сосуды, он способствует быстрой потере внутреннего тепла. Именно этот эффект люди и воспринимают как согревающий. Лучше укутаться теплым одеялом, поверьте, оно гораздо лучше сохраняет тепло.

Печь пироги

В осенние холода советуем больше печь. Это не только порадует вас, но и повысит температуру на кухне, а то и во всей квартире. Кстати, не стоит использовать для обогрева помещения конфорки, поскольку газовые мгновенно сжигают кислород, а электрические могут перекалиться и в лучшем случае выйти из строя, а в худшем – устроить пожар. При этом эффективность такого вида подогрева вовсе не велика.

Зажечь свечи

Осенними вечерами, особенно когда за окном непогода, очень хочется уюта и тепла. В этом случае свечи станут отличным решением. Их можно расставить в гостиной или спальне. Кроме того, они служат дополнительным источником тепла. Специалисты настоятельно советуют обратить внимание на правила безопасности перед тем, как прибегать к этому способу согреться. Лучше всего выбирать свечи в стеклянных стаканчиках и располагать их вдали от штор или других легковоспламеняющихся предметов.

Включить увлажнитель воздуха

Влажный воздух в помещении ощущается гораздо теплее, чем сухой. Поэтому если есть увлажнитель – советуем использовать его гораздо чаще. Кроме того, увлажнители полезны в холода, поскольку предотвращают сухость слизистых оболочек носа. Поддерживая их увлажненными, можно снизить риск подхватить простуду, что особенно актуально осенью.

Электрические грелки

Электрические грелки для большинства россиян уже не в диковинку. Их можно использовать не только во время болезни, но и в дни, когда отопление в квартире еще не дали. Достаточно просто положить грелку перед сном под простыню или под плед, и она согреет даже в самый холодный день. В последнее время особенную популярность снискали электронные одеяла, которые потребляют минимум электроэнергии, но в них так приятно закутаться в холодную пору.

Ванна для ног

В холода отличным решением станет вечерняя ванна для ног. Такой способ отлично согревает не только тело, но и пространство вокруг. Кроме того, для здоровья такой метод тоже весьма полезен.

РИА "ФедералПресс"

Полезные продукты

Осенью, когда организм еще не пришел в себя после жаркого лета, есть высокий риск заболеть. Специалисты советуют включать в меню различные продукты и блюда, которые повысят сопротивляемость организма ОРВИ и простуде. Отличным решением станет паста из чеснока, которую можно добавлять куда угодно, будь то салаты, супы или вторые блюда. Можно приготовить простой бутерброд: измельчить несколько зубчиков чеснока, смешать с оливковым маслом, добавив соль и перец по вкусу, и получившуюся пасту намазать на хлеб. Также неплохо осенью включать в рацион корень имбиря. К примеру, можно приготовить имбирный чай. Такой напиток способствует укреплению иммунной системы, а также ускоряет обмен веществ.

В холода можно порадовать себя вкусненьким, приготовив фруктовый салат. Цитрусовые содержат много витамина С, который укрепляет иммунитет. В апельсинах, в частности, много витаминов группы B. Кожура апельсина – кладезь каротиноидов, которые еще называют витаминами красоты. Это растительные формы витамина А. Они влияют на качество кожи и улучшают зрение. Для поддержания здоровой иммунной системы отлично подойдут орехи. Их можно добавлять в салаты, выпечку или же употреблять в качестве перекуса. Для этого следует взять немного грецких орехов, смешать их с медом и запечь в духовке. Этот вкусный и полезный десерт насытит организм витаминами и минералами.

Наконец, в холода поднять иммунитет поможет капуста. Она содержит много витамина С и других питательных веществ, которые помогают укрепить иммунитет.

Приметы, чтобы не заболеть

Врачи настоятельно советуют прислушиваться к своему организму с наступлением холодов. Вот несколько простых рецептов, чтобы чувствовать себя бодрым и веселым.