Названы главные критерии при выборе газовой плиты

Во время покупки газовой плиты нужно учитывать ряд факторов, чтобы избежать проблем в будущем. Главные критерии при выборе бытовой техники «Ленте.ру» назвал эксперт маркетплейса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

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В первую очередь необходимо учесть тип газоснабжения — магистральный или баллонный. Оптимальное количество и мощность конфорок зависят от размера семьи, частоты использования и количества приготавливаемых блюд. Кроме того, габариты плиты должны подходить под габариты кухни. Лучше всего выбирать известного производителя с хорошей репутацией. Важным фактором является и оптимальное соотношение цены и качества.