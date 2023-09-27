Как быстро убрать дом: 6 лайфхаков от клинеров

Большинству из нас хочется тратить на уборку как можно меньше времени. Но очень часто для того, чтобы тщательно убрать квартиру, приходится выделять целые выходные.

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Однако профессиональные клинеры способны избавиться даже от самых сложных загрязнений всего за несколько часов. Все потому, что в арсенале людей этой профессии есть множество хитрых лайфхаков, которые позволяют убираться быстро и эффективно.

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Подробнее о советах клинеров, которые существенно облегчат процесс уборки, читайте в материале "Рамблера".

Вода – наше все

Прежде чем приступить к уборке, замочите посуду и залейте сантехнику специальными чистящими веществами. Микроволновку можно пропарить, поставив в нее миску воды с лимоном. Уже в конце уборки вы можете вернуться к посуде и сантехнике – чистящие средства вкупе с водой сделают все за вас, останется лишь протереть поверхности.

Меламиновые губки

В следующий раз, совершая покупки в хозяйственном магазине, обратите внимание на меламиновые губки. Даже без моющих средств они отлично справляются со многими загрязнениями. Но перед тем, как приступать к уборке, обязательно проверьте губку на незаметном участке, чтобы убедиться, что она не испортит поверхность.

Проветривание

Обязательно перед началом уборки проветрите помещение. Это позволит избавиться от неприятных запахов. После уборки также впустите в дом свежесть, чтобы квартира не пропиталась запахами бытовой химии.

Специальный арсенал

Уборка будет проходить куда быстрее и эффективнее, если вы будете использовать разные приспособления для тех или иных мест в доме. В частности, присмотритесь к щелевой швабре, пипидастру для удаления пыли, тряпкам из микрофибры и щеткам различной жесткости.

Перчатки

Если вы все еще убираетесь без перчаток, самое время оставить эту вредную привычку. А еще лучше подворачивать края перчаток наружу во время уборки. Так у вас появится "потайной" карман, где будут собираться капли воды, которые обычно стекают по локтям и очень раздражают во время уборки.

"Слепые" зоны