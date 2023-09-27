Как быстро убрать дом: 6 лайфхаков от клинеров
Большинству из нас хочется тратить на уборку как можно меньше времени. Но очень часто для того, чтобы тщательно убрать квартиру, приходится выделять целые выходные.
Однако профессиональные клинеры способны избавиться даже от самых сложных загрязнений всего за несколько часов. Все потому, что в арсенале людей этой профессии есть множество хитрых лайфхаков, которые позволяют убираться быстро и эффективно.
Подробнее о советах клинеров, которые существенно облегчат процесс уборки, читайте в материале "Рамблера".
Вода – наше все
Прежде чем приступить к уборке, замочите посуду и залейте сантехнику специальными чистящими веществами. Микроволновку можно пропарить, поставив в нее миску воды с лимоном. Уже в конце уборки вы можете вернуться к посуде и сантехнике – чистящие средства вкупе с водой сделают все за вас, останется лишь протереть поверхности.
Меламиновые губки
В следующий раз, совершая покупки в хозяйственном магазине, обратите внимание на меламиновые губки. Даже без моющих средств они отлично справляются со многими загрязнениями. Но перед тем, как приступать к уборке, обязательно проверьте губку на незаметном участке, чтобы убедиться, что она не испортит поверхность.
Проветривание
Обязательно перед началом уборки проветрите помещение. Это позволит избавиться от неприятных запахов. После уборки также впустите в дом свежесть, чтобы квартира не пропиталась запахами бытовой химии.
Специальный арсенал
Уборка будет проходить куда быстрее и эффективнее, если вы будете использовать разные приспособления для тех или иных мест в доме. В частности, присмотритесь к щелевой швабре, пипидастру для удаления пыли, тряпкам из микрофибры и щеткам различной жесткости.
Перчатки
Если вы все еще убираетесь без перчаток, самое время оставить эту вредную привычку. А еще лучше подворачивать края перчаток наружу во время уборки. Так у вас появится "потайной" карман, где будут собираться капли воды, которые обычно стекают по локтям и очень раздражают во время уборки.
"Слепые" зоны
Хотя бы раз в несколько недель уделяйте внимание зонам, скрытым от ваших глаз. Именно там скапливается огромное количество грязи, которое спустя время будет удалить гораздо труднее. В частности, обратите внимание на пространство за диваном и под ванной.