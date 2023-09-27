Дизайнеры интерьера назвали три главных антитренда этой осени

Специалисты отмечают, что есть несколько антитрендов, которых нужно избегать этой осенью.

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В интерьере не стоит использовать много оранжевого цвета. Осень всегда ассоциируется с изобилием этого цвета. Однако стоит отказаться от такого стереотипа, пишет myDecor.

На пике популярности сейчас тёмные землистые и природные оттенки, а также оливковые, охристые, терракотовые. Подойдёт и бежево-шоколадная гамма.

Следует избавиться от тематических постеров с надписями по типу: «Здравствуй, осень!», жёлтыми листьями.

Нужно отказаться также от пластиковых тыкв и искусственных цветов дома. Лучше самому сделать яркий осенний букет из листьев и трав, сухоцветов.