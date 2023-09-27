Дачникам назвали способ собрать огромный урожай клубники

Осенью клубнику нужно подкармливать мочевиной, тогда на следующий год она даст обильный урожай. Об этом изданию «БелНовости» Анастасия Коврижных.

© Lenta.ru

Осенью садоводам важно простимулировать процесс закладки цветочных почек. Агроном посоветовала ввести трехпроцентный раствор вещества. Для его приготовления нужно наполнить десятилитровое ведро водой и добавить в него 300 граммов препарата. После нужно размешать жидкость до полного растворения мочевины. Средство будет сразу готово к использованию, поэтому его следует немедленно перелить в пульверизатор и оросить жидкостью клубничник.