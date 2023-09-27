Дачникам назвали способ собрать огромный урожай клубники
Осенью клубнику нужно подкармливать мочевиной, тогда на следующий год она даст обильный урожай. Об этом изданию «БелНовости» Анастасия Коврижных.
Осенью садоводам важно простимулировать процесс закладки цветочных почек. Агроном посоветовала ввести трехпроцентный раствор вещества. Для его приготовления нужно наполнить десятилитровое ведро водой и добавить в него 300 граммов препарата. После нужно размешать жидкость до полного растворения мочевины. Средство будет сразу готово к использованию, поэтому его следует немедленно перелить в пульверизатор и оросить жидкостью клубничник.
Ранее дачникам назвали способ эффективного избавления от вредителей на кустах и деревьях. Для этого нужно опрыскивать растительность высококонцентрированным раствором карбамида. Для его приготовления садоводам посоветовали развести полкило вещества в ведре, почти полностью заполненном водой.