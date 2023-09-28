4 привычки в уборке, которые портят ваш пылесос

Пылесос – предмет бытовой техники, без которого едва ли возможно обойтись. С его помощью можно довольно быстро и без хлопот убрать квартиру.

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Более того, многие современные пылесосы оснащены рядом функций, которые позволяют не только чистить ковры и мягкую мебель, но также мыть полы и многое другое.

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Качественные пылесосы стоят довольно дорого, поэтому нам хочется, чтобы техника прослужила как можно дольше. Но нередко мы сами сокращаем срок ее службы неграмотной эксплуатацией.

Подробнее об ошибках, которые портят пылесос, читайте в материале "Рамблера".

Собирать порошки для чистки

Некоторое время назад на просторах соцсетей "завирусился" лайфхак: блогеры призывали посыпать матрасы пищевой содой, а затем собирать соду при помощи пылесоса. По словам инфлюенсеров, такой лайфхак позволяет быстро и без труда почистить матрас.

Матрас, возможно, и впрямь будет чистым, но пылесос вы точно испортите. Многие люди, опробовав совет, вскоре начали жаловаться на то, что их техника перестала работать. Дело в том, что сода – мелкий порошок, которая без проблем проходит через фильтр и засоряет другие части пылесоса. То же самое касается любой бытовой химии.

Пылесосить воду

Убрать воду при помощи пылесоса куда быстрее и удобнее, чем при помощи швабры. Но последствия для техники могут быть плачевными. Влага, которую вы собираете, сама по себе никуда не исчезает. Она оседает на части пылесоса и выступает в качестве магнита для грязи и ворса. Мусор начинает липнуть к стенкам пылесоса, что приводит засорению и ослаблению силы всасывания.

Не мыть и не менять фильтры

Промывать фильтры пылесоса и регулярно менять их –необходимость. Загрязнения, которые накапливаются со временем, снижают всасывающую способность техники. Кроме того, фильтры улавливают запахи. Если долго их не чистить, то неприятный запах начинает разноситься по всей квартире.

Менять фильтры пылесоса нужно как минимум раз в год.

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