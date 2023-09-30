Какие привычки выводят из строя ваш холодильник

Холодильник может прослужить вам долго, но только если относиться к нему бережно. Некоторые наши бытовые привычки выводят его из строя быстрее, чем это могло бы произойти.

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Что это за привычки? Рассказываем в материале "Рамблера".

Перегружать холодильник

Чем больше продуктов на полках, тем хуже циркуляция воздуха внутри холодильника. Это может привести к неравномерному охлаждению и быстрой порче продуктов.

Решение: старайтесь не перегружать холодильник. Оставляйте место для циркуляции воздуха между продуктами и размещайте их так, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри. Не стоит закупаться в супермаркете, забивая все полки.

Оставлять дверцы открытыми

Оставление дверцы холодильника открытой на долгое время приводит к потере холода и перегреву компрессора, что увеличивает энергопотребление и срок его службы.

Решение: стремитесь минимизировать время, в течение которого дверь холодильника остается открытой. Внимательно выбирайте продукты перед тем, как открывать холодильник, чтобы сократить время поиска.

Не убирать холодильник

Грязь и пыль могут скапливаться на задней стенке и вентиляционных отверстиях холодильника, что может снижать его эффективность и приводить к перегреву.

Решение: регулярно чистите холодильник. Выключите его, достаньте продукты и аккуратно протрите внутренние поверхности влажной губкой. Также обратите внимание на заднюю стенку и вентиляционные отверстия.

Ставить холодильник рядом с духовкой

Когда вы готовите что-то в духовке, холодильник, который стоит рядом от перегрева стенки изнашивается быстрее. Расстояние между этими кухонными приборами должно быть не менее 10 сантиметров.

Решение: при ремонте учитывайте этот факт. Если же техника уже стоит рядом, подумайте о небольшой перестановке. Это лучше, чем покупать новый холодильник раньше времени.