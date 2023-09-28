Как вылечить землю от фитофторы осенью

Сложно найти огородника, который бы никогда не сталкивался со вспышками фитофторы на помидорах и картофеле в своем саду. Когда это происходит, осень – самое время вылечить землю от фитофторы и принять максимальные меры, чтобы возбудитель Phytophthora infestans не пережил зиму.

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Начнем с понимания морозостойкости фитофторы. Грибу Phytophthora infestans для выживания всегда необходима живая ткань.

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Клубни картофеля, зараженные фитофторозом, не подмерзающие и не разлагающиеся за зиму, позволят возбудителю перезимовать несколькими способами.

Оставленный в земле во время сбора урожая картофель находится на глубине, недостаточной для вымерзания.

Вы бросили больной картофель в компостную кучу, которая зимой полностью не нагревается, но и не замерзает.

Плохо отсортировали картофель на хранение, поэтому больные клубни получили условия для выживания фитофторы.

Итак, помните, что картофель, который замерзнет или полностью разложится, не сохранит фитофтору.

Помидоры, когда в холод погибает все растение, не являются переносчиками. В теплицах с помидорами фитофтора выживет, если вы оставили пораженные корни, а сверху закрыли их обильным слоем компоста. Некоторые многолетние сорняки могут заражаться фитофторозом и сохранять инокулянт в почве, закрытой толстым слоем лиственного опада, сухой травы.

Вывод следующий. Осенью нашей целью будет обработка почвы с для лечения земли от скрывающейся угрозы. Но сначала нужно тщательно убрать растительные остатки с поверхности и постараться не оставлять в земле картофельных клубней.

Далее глубоко перекопайте землю культиватором с оборотом и примените внесение фунгицида в почву осенью, так как именно в это время гриб уходит на зимовку.

Правильный выбор фунгицида для лечения земли от фитофторы осенью

Фунгициды на основе меди, такие как сульфат меди или гидроксид меди, обычно используются для борьбы с фитофторозом. Они воздействуют на ферменты и белки, необходимые грибу для роста и размножения.

Манкоцеб - еще один популярный фунгицид, используемый для борьбы с фитофторозом, который выпускается в различных рецептурах, включая смачиваемый порошок и жидкий концентрат

Биологические фунгициды, такие как Bacillus subtilis или Trichoderma spp., содержат встречающиеся в природе микроорганизмы, которые могут эффективно подавлять рост возбудителя фитофтороза. Эти фунгициды работают, конкурируя с патогеном за ресурсы и пространство.

Биологические фунгициды часто используются как часть комплексного подхода к борьбе с вредителями и могут стать ценным дополнением к программе ротации фунгицидов.

Внесение фунгицида в почву

Внесите фунгицид в почву осенью, до первых заморозков, чтобы позволить активным веществам эффективно воздействовать на зимующие споры фитофтороза в почве.

При использовании соблюдайте инструкции производителя и рекомендуемые нормы разведения. Носите защитную одежду, такую как перчатки и очки, чтобы обеспечить свою безопасность во время процесса нанесения.

Равномерно наносите фунгицид на поверхность почвы, обеспечивая полное покрытие. Используйте садовый опрыскиватель или лейку (если раствор жидкий) с тонкой насадкой. Не применяйте в ветреную погоду или во время дождя, а после применения затяните почву пластиком и надежно закрепите камнями.

На следующий год выбирайте сорта устойчивые к фитофторе, а если берете рассаду, то осматривайте ее на наличие язв на стеблях, черешках или пятен на листьях.

Если в вашем огороде наблюдались симптомы фитофторы, не сохраняйте клубни как семена для посадки следующей весной. Купите сертифицированные семена картофеля без болезней у надежного источника.