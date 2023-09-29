Как почистить стиральную машину: топ способов избавиться от запаха, грязи и накипи

Стиральная машина, даже если ее купили совсем недавно, может начать источать странные запахи. В лучшем случае их можно сравнить с сырым подвалом, в худшем — с канализацией. А иногда прибор может и вовсе начать пахнуть гарью.

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Все эти запахи впитываются в вещи, и даже сразу после стирки они не будут казаться чистыми. В чем причина и как в домашних условиях справляться с запахами, если они появились, — в материале «Ленты.ру».

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Причины появления неприятного запаха из стиральной машины

Причин зловония из барабана стиральной машины может быть несколько. Причем они могут сочетаться между собой и усиливать друг друга. «Лента.ру» приводит основные из них.

Закрытая дверца стиральной машины

Чаще всего причиной появления неприятного запаха из стиральной машины можно назвать влажность. Многие достают сырую одежду и идут развешивать ее, прикрыв дверцу стиральной машины.

Однако влага в барабане и на всех резиновых уплотнителях никуда не исчезает, вода застаивается. Нужно не меньше половины дня в теплое время года, чтобы машинка полностью просохла внутри. К тому же сразу после стирки барабан и резинки еще некоторое время остаются теплыми.

Тепло, влажно и нет притока свежего воздуха — вот три причины того, что вода, оставшаяся в стиральной машине, начинает тухнуть. А если случай запущенный, то может еще и образоваться плесень.

Неправильно установленный сливной шланг

Сливной шланг у стиральной машины имеет специальный изгиб.

70 сантиметров должно составлять минимальное расстояние от пола до изгиба сливного шланга

В противном случае вода может застаиваться в шланге и тухнуть. Для того, чтобы решить проблему, нужно поднять изгиб на нужную высоту и сделать несколько стирок, тогда вода начнет уходить.

Хранение грязных вещей в барабане

Иногда для экономии времени или пространства хозяйки складывают грязные вещи прямо в барабан стиральной машины. Однако следует помнить, что резиновые детали и внутренние поверхности прибора отлично впитывают разные запахи. Ношеная одежда все равно имеет специфический аромат, а если таких вещей несколько и они долго лежат внутри, запах точно может стойко закрепиться в машинке.

Лучше собирать одежду на стирку в специальные корзины, они имеют отверстия для вентиляции и не задерживают запахи.

Переизбыток стирального порошка, геля для стирки или кондиционера для белья

Стремясь придать вещи яркий аромат утренней свежести или альпийских лугов, хозяйки могут перестараться и добавить слишком много средства для стирки или кондиционера для белья.

Избыточное количество бытовой химии не сможет до конца выполоскаться из одежды, в итоге велик риск не только получить белье в разводах, но и испортить стиральную машину.

Средства осядут в укромных уголках бытовой техники и начнут постепенно подтухать. Не зря производители дают рекомендации по количеству используемого средства.

Засорившийся сливной фильтр

Шерсть домашних животных, записки и билетики, не выброшенные из карманов, случайно залетевший в барабан мусор — все это с большой вероятностью до конца не выполоскается из стиральной машины и не выйдет через шланг, а может остаться в районе сливного фильтра и начать портиться.

Чтобы не было таких ситуаций, важно хотя бы раз в пару месяцев открывать заглушку слива и давать стечь скопившейся воде со всем ее неаппетитным содержимым. И стоит обязательно проверять карманы и встряхивать одежду перед тем, как отправить ее в стирку.

Грязь и плесень в лотке для стиральных средств

Проветривать стоит не только барабан стиральной машины, но и отсек, в который засыпается стиральный порошок и заливается кондиционер для белья. Мыльный налет, который находится в перманентно влажном состоянии, со временем начинает пахнуть канализацией. Вдобавок в этой среде может развиться плесень.

Чистить лоток для средств для стирки нужно периодически. В любой стиральной машине его можно вытащить целиком и промыть — в том числе и в посудомоечной машине

Регулярная стирка на 40 градусах

Стремясь защитить одежду от потери цвета или усадки, некоторые выбирают максимально щадящий режим стирки — с минимальными оборотами и температурой в 40 градусов.

Однако у этого есть обратная сторона: на трубчатом электронагревателе (ТЭН) начинает оседать известь, она мешается с мыльным налетом, ворсом с тканей или грязью, и все это в итоге приводит к тухлому запаху из стиральной машины.

Это уже очень тяжело «лечить» в домашних условиях — скорее всего, придется обратиться к специалисту, который заменит ТЭН. Если это не навредит тканям, то лучше почаще выставлять режим стирки на 60 градусов и выше.

Какие ткани можно стирать при 60 градусах? Важно помнить, какие ткани можно стирать на высоких температурах (60 градусах и больше). В первую очередь это белый хлопок, лен, акрил и вискоза. Батист и бамбук также могут выдержать такой режим. А вот нежные ткани — шелк, принтованный хлопок, кашемир, чистая шерсть — требуют деликатного обращения и невысоких температур.

Чистка стиральной машины в домашних условиях народными средствами

Подручные средства, которые есть на любой кухне, могут помочь с очисткой стиральной машины. Главное — применять их с осторожностью и не слишком часто.

Как очистить стиральную машину при помощи лимонной кислоты

Раз в сезон стоит очищать стиральную машину с помощью обычной лимонной кислоты. Для этого нужно купить пакетик в 70 граммов. И далее действуйте по инструкции:

Уберите все вещи из барабана стиральной машины. Протрите влажной тряпкой все складки уплотнительной резинки, промойте ее по всей окружности. Высыпьте весь пакетик лимонной кислоты в отсек для порошка. Выставьте самый длинный цикл стирки с максимально возможной температурой. По возможности включите функцию дополнительного полоскания — или сделайте это по окончании цикла стирки.

После лимонной кислоты запах из стиральной машины может стать еще сильнее. Это значит, что ТЭН слишком сильно покрыт накипью, и лимонная кислота не сняла ее окончательно. В таком случае нужно еще один или два раза повторить процедуру.

Очистка стиральной машины при помощи пищевой соды

Если на уплотнительных резинках стиральной машины появилась плесень, то на помощь может прийти пищевая сода.

Что потребуется для очистки стиральной машинки пищевой содой?

Перчатки. Мягкая тряпка (нетканый материал или фланель). Вода. Пищевая сода.

Как очистить стиральную машинку с помощью пищевой соды:

Воду смешайте с содой, чтобы получилась плотная густая кашица. Наденьте перчатки, чтобы сода не высушила кожу рук. Нанесите содовую кашицу на фланель. Отогните резинки уплотнителя и нанесите смесь на пораженные участки, мягко потрите. Оставьте смесь на 20-30 минут. Смойте горячей водой или запустите цикл стирки без вещей в барабане.

Как избавиться от запаха в стиральной машине с помощью столового уксуса

Уксус из кухонного шкафчика поможет не только смягчить полотенца при стирке, но и избавить от мыльного и известкового видов налета.

Как очистить стиральную машинку с помощью уксуса:

Отмерьте 2 стакана раствора 9-процентного уксуса. Уберите из барабана стиральной машины все вещи. Залейте в барабан уксус. Запустите самый длинный цикл стирки. Через 15-20 минут поставьте стиральную машину на паузу и оставьте «отмокать» на час. Запустите цикл стирки дальше до конца.

Очистка стиральной машины бытовой химией

Многие советуют чистить стиральную машину при помощи хлорсодержащих средств. И это действительно эффективный метод, однако его надо применять аккуратно и не очень часто.

Очищать стиральную машину хлором можно не чаще одного раза в полгода. Иначе велик риск навредить прибору

На рынке множество специальных средств бытовой химии, однако многие из них — например, популярные гели для унитазов и ванн, — непригодны для очищения стиральной машины. Они слишком сильно пенятся и могут очень тяжело выполаскиваться. Лучше обратите внимание на обычную белизну.

Как очистить стиральную машинку с помощью белизны?

Отмерьте 100 миллилитров белизны. Влейте средство прямо в барабан стиральной машины. Запустите самый длинный цикл стирки с максимальной температурой. Обязательно дважды запустите режим дополнительного полоскания после процедуры. Оставьте дверцу барабана открытой и не запускайте стирку минимум сутки, чтобы запах хлора точно выветрился.

Очистка отдельных деталей стиральной машины

В случае, если вы уже «прогнали» стиралку со всеми вышеперечисленными средствами, а эффекта все равно нет, скорее всего, проблема точечная. Решить ее можно вручную.

Как очистить лоток для стирального порошка?

Вытащите отсек для стирального порошка. Оцените его состояние: есть ли плесень или проблема в мыльном налете? В случае, если проблема в образовании плесени, нанесите содовую кашицу и оставьте на 20-30 минут. Если проблема в мыльном налете, очистите его старой зубной щеткой, особенно тщательно — в труднодоступных местах. Еще раз вымойте лоток средством для мытья посуды или поместите в посудомоечную машину.

Как почистить сливной фильтр?

Сливной фильтр, который может засоряться и становиться причиной сильного неприятного запаха, находится внизу стиральной машины, за крышкой-заглушкой ниже дверцы. Он дополнительно закрыт завинчивающейся крышкой.

Как почистить фильтр?