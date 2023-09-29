3 простых способа очистить духовку, о которых вы и не догадывались
Все необходимое вы легко найдете у себя дома.
Конечно, сегодня вы можете выбрать любое суперэффективное средство для очищения всех поверхностей на кухне, но что делать, если под рукой нет нужного состава, а духовка требует вашего внимания, так как вечером вы ожидаете гостей? Не стоит паниковать, на ваших полках найдется практически все из нашего списка.
Нашатырь и вода
Для начала удалите водой все, что отмывается относительно легко. В пульверизатор наберите несколько стаканов воды и добавьте несколько чайных ложек нашатырного спирта. Обработайте застарелые пятна раствором с водой и спиртом, после чего закройте духовку и займитесь другими делами. Через пару часов можно пройтись влажной тряпкой по пятнам — они сойдут буквально на глазах! Еще раз удалите спирт водой и оставьте духовку открытой, чтобы она тщательно просохла.
Лимонная кислота
Суперпростой способ, которым пользовались и наши мамы, и бабушки. Берем небольшую емкость для воды и набираем примерно пол-литра. Далее нам понадобится две-три столовые ложки лимонной кислоты или же половинка лимона, добавляем ее в воду. Поставьте лимонный раствор в духовку и при температуре в 200 градусов нагревайте в течение получаса. Дайте духовке остыть и протрите внутреннюю часть мокрой губкой. Подбирайте такую емкость, которая выдержит высокую температуру.
Уксус и сода
Наверное, это наш любимый и самый эффективный способ избавиться от загрязнений внутри духовки. В маленькой миске или тазике смешиваем половину стакана соды и три столовые ложки уксуса. Берите обычный уксус, яблочный в этом случае абсолютно бесполезен. Залейте состав в пульверизатор и распылите на стенки сухой и холодной духовки. Подождите пару часов и смойте чистой водой. Обязательно удалите все остатки уксуса, иначе при работе духовки в следующий раз вы получите неприятный запах уксуса в своем блюде.