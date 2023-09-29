Российская блогерша Любовь Гончарова дала эффективные советы по уходу за черными вещами после стирки. Cоответствующий материал публикует «Городовой».

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По словам специалистки, очищать одежду с помощью популярного метода, используя кофе, недейственно. «Не надо засорять машинку. Используйте специальные средства для чистки черных вещей и соблюдайте температуру и режим отжима, указанные на этикетках. Стирайте черное только с черным. Тогда цвет сохранится», — высказалась она.

При этом собеседница издания подчеркнула, что перед стиркой важно выворачивать одежду наизнанку и застегивать, чтобы продлить срок ее службы. Кроме того, Гончарова посоветовала запускать дополнительный цикл полоскания, чтобы избежать пятен от порошка на темных тканях.