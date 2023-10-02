Как вырастить микрозелень на окне

Микрозелень многие считают настоящим суперфудом: в крошечных ростах скрывается огромный запас витаминов, а вырастить ее самостоятельно — не так сложно. Срезают зелень, когда на побеге появились первые листочки, обычно на это уходит 12—14 дней с момента посадки семян.

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Как выбрать семена

В магазинах есть отдельные линейки семян для микрозелени. Стоят они обычно дороже обычных садовых семян и на то есть веская причина: их не обрабатывают химикатами. При высадке растений на даче эти вещества успевают улетучиться во время роста овощей, но в крошечных ростках могут остаться и привести к неприятностям со здоровьем. Поэтому важно выбирать сорта с пометкой «необработанные» или специальные семена для выращивания микрозелени.

Где выращивать микрозелень

Те, кто пробует выращивать ростки на окне, отмечают, что растению часто не хватает света: чтобы горошек, редис, руккола или другие растения были более крепкими, обладали ярким вкусом и ароматом, стоит настроить подсветку над контейнерами на 12—14 часов в день.

3 способа вырастить микрозелень без грунта

Нежные росточки можно получить и в базовом грунте, но чаще используют более простые способы.

На марле

Замочите семена на один день, а затем промойте их холодной водой, чтобы не было плесени. Контейнер застелите марлей, свернутой в два-три слоя и смоченной водой. Рассыпьте семена по поверхности марли, накройте контейнер пищевой пленкой, проделав в ней отверстия зубочисткой. Ежедневно опрыскивайте семена.

На скорлупе

Такой вариант смотрится необычно и не требует усилий. Разбейте несколько яиц так, чтобы осталось целой около половины скорлупы. Промойте ее теплой водой с мылом, высыпьте семена и постоянно их опрыскивайте.

На ватных дисках

Замочите семена на сутки в воде, а затем ложкой перенесите в контейнер, выстланный ватными дисками. Не забывайте накрыть его пищевой пленкой.