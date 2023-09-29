Почему мы неправильно используем посудомоечную посуду
Когда дело доходит до домашних дел, многие согласятся, что мытье посуды - одна из худших работ, которую можно выполнять. После приготовления еды это последнее, чем хочется заняться.
Здесь можно только порадоваться изобретению посудомоечной машины. Она может значительно облегчить жизнь и сделать всю грязную работу за нас. Однако некоторые наши бытовые привычки приводят к росту счетов за электричество.
Как более эффективно использовать посудомоечную машину и не переплачивать? Рассказываем в материале "Рамблера".
Не ополаскивайте посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку
Уберите все возможные остатки с тарелок в помойку, но не ополаскивайте их под водой. Большинство современных посудомоечных машин достаточно мощные, чтобы смыть весь мусор, поэтому предварительное ополаскивание вручную часто является пустой тратой воды, денег и времени.
Используйте уксус
Мало кто знает этот лайфхак, но вместо дорогих ополаскивателей можно использовать белый уксус. Он намного дешевле, но при этом действует точно также. Просто залейте уксус в отсек для ополаскивателя.
Покупайте хорошие таблетки
Хорошие таблетки для посудомоечной машины избавят вас от необходимости перемывать посуду вручную или ставить ее на чистку повторно.
Ставьте эко-режим
Запускайте посудомойку только тогда, когда она полностью заполнена. При этом лучше всегда ставить эко-режим. Современная техника имеет специальную настройку энергоэффективности. В таком режиме посудомоечная машина потребляет меньше энергии за счет более медленного нагрева воды в течение более длительного времени.
Мойте посуду ночью
Загружайте посудомоечную машину на ночь. В ночное время суток, с 23:00 до 07:00, тарифы на электричество дешевле. Учитывая, что посудомойка тратит приличное количество электроэнергии, за месяц вы будете платить ощутимо меньше.
Откажитесь от сушки
Чтобы снизить затраты на электричество, не включайте режим сушки. Вместо этого возьмите кухонное полотенце, поместите его в дверцу и закройте ее. Подождите пять минут, и посуда будет готова к уборке в шкаф.