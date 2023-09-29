Почему мы неправильно используем посудомоечную посуду

Когда дело доходит до домашних дел, многие согласятся, что мытье посуды - одна из худших работ, которую можно выполнять. После приготовления еды это последнее, чем хочется заняться.

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Здесь можно только порадоваться изобретению посудомоечной машины. Она может значительно облегчить жизнь и сделать всю грязную работу за нас. Однако некоторые наши бытовые привычки приводят к росту счетов за электричество.

Как более эффективно использовать посудомоечную машину и не переплачивать? Рассказываем в материале "Рамблера".

Не ополаскивайте посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку

Уберите все возможные остатки с тарелок в помойку, но не ополаскивайте их под водой. Большинство современных посудомоечных машин достаточно мощные, чтобы смыть весь мусор, поэтому предварительное ополаскивание вручную часто является пустой тратой воды, денег и времени.

Используйте уксус

Мало кто знает этот лайфхак, но вместо дорогих ополаскивателей можно использовать белый уксус. Он намного дешевле, но при этом действует точно также. Просто залейте уксус в отсек для ополаскивателя.

Покупайте хорошие таблетки

Хорошие таблетки для посудомоечной машины избавят вас от необходимости перемывать посуду вручную или ставить ее на чистку повторно.

Ставьте эко-режим

Запускайте посудомойку только тогда, когда она полностью заполнена. При этом лучше всегда ставить эко-режим. Современная техника имеет специальную настройку энергоэффективности. В таком режиме посудомоечная машина потребляет меньше энергии за счет более медленного нагрева воды в течение более длительного времени.

Мойте посуду ночью

Загружайте посудомоечную машину на ночь. В ночное время суток, с 23:00 до 07:00, тарифы на электричество дешевле. Учитывая, что посудомойка тратит приличное количество электроэнергии, за месяц вы будете платить ощутимо меньше.

Откажитесь от сушки