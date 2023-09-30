7 способов согреться дома, пока не включили отопление

Батареи в домах многих омичей до сих пор остаются холодными, хотя столбик термометра на выходных грозит опуститься до +5 градусов. Как быстро согреться в холодной квартире, - в материале "Омск Здесь".

© Омск Здесь

До сих пор вынуждены мёрзнуть в собственной квартире, дожидаясь включения отопления? Тогда советуем обратить внимание на несколько простых способов согреться в домашних условиях.

Видео дня

И да, покупать обогреватель и искать вязаные тёплые носки на антресолях не придётся.

Горячий душ и ванна помогут не только расслабиться после тяжёлого трудового дня, но и согреться. За счёт пара от горячей воды температура в ванной комнате повысится, и если оставить дверь открытой, то можно "поделиться" теплом с остальными комнатами.

Кстати, интересный способ предлагает россиянка, которая училась в Англии. Из-за слишком дорогой электроэнергии она старалась не включать обогреватель, а использовать короткую водную процедуру. Девушка вставала под горячий душ всего на три минуты, после чего сразу надевала тёплую пижаму и залезала под одеяло.

Плита, а особенно духовка, пока в ней готовится горячее блюдо, "раздаёт" квартире тепло. А если открыть дверцу после готовки, то можно даже почувствовать себя на жарком солнечном пляже. Духовка остывает медленно, поэтому выделяемое ей тепло будет согревать вас несколько часов. К тому же и калории от сытных пирожков вас согреют.

И это не спиртное! Вопреки распространённому мнению, алкоголь делает только хуже. Предлагаем отдать предпочтение горячим напиткам, например, чаю. К нему можно добавить лимон и имбирь. А если умеете варить клюквенный морс, то это просто замечательно.

Если у вас остались яблоки с дачи, которые некуда деть, то ловите рецепт имбирного чая с яблоком и лаймом:

Ингредиенты:

0,5 л воды;

корень имбиря 3-4 см;

щепотка корицы;

1 ч. л. зелёного чая;

3 ч. л. цветочного мёда;

гвоздика;

1/2 лимона;

дольки зелёного яблока и лайма.

Способ приготовления:

Корень имбиря очистить и мелко нарезать. Налить в кастрюлю воды, добавить имбирь, корицу и гвоздику и полученную смесь довести до кипения и варить 10 минут. Затем нужно положить мёд и лимон (из лимона выжать сок и кинуть в кастрюльку остатки). Варить ещё 5 минут. И всё - можно согреваться!

Увеличьте свою бытовую активность и занимайтесь больше домашними делами. Мойте полы, вытирайте пыль чаще. Перегладьте накопившееся после большой стирки бельё. Можно, например, перебрать шкафы, а не лежать на диване, пусть и под тёплым пледом. Так вы не только разомнётесь и согреетесь, но и избавитесь от лишних вещей. И если они ещё в хорошем качестве, но совершенно вам не нужны, то сдайте их в специальные места. Так вы заработаете ещё и плюсик в карму.

Один из самых неприятных моментов в холодной квартире - пробуждение. Физические упражнения по утрам подготовят организм к прохладе и разогреют его. Лучше использовать активные движения. Например, бег на месте или прыжки вперёд-назад. Но не стоит себя истязать, помните, наша цель - не прокачать мышцы, а согреться.

Многие недооценивают роль техники, однако телевизоры и компьютеры также могут быть полезны в обогреве квартиры. От них идёт не так много тепла, как от духовки, но согреться можно. Да, работающая впустую техника - нерационально, но ведь можно начать пересматривать любимые фильмы.

А на компьютере, например, можно найти и разобрать старые файлы или фотографии, до которых давно не доходили руки. Если отопления нет, кино смотреть не хочется, а готовить - лень, устройте вечеринку. Даже шесть человек, которых собрали вместе, согреют комнату быстрее, чем один человек, смотрящий сериал под только что извлечённые из духовки горячие пирожки.