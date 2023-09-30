7 способов согреться дома, пока не включили отопление
Батареи в домах многих омичей до сих пор остаются холодными, хотя столбик термометра на выходных грозит опуститься до +5 градусов. Как быстро согреться в холодной квартире, - в материале "Омск Здесь".
До сих пор вынуждены мёрзнуть в собственной квартире, дожидаясь включения отопления? Тогда советуем обратить внимание на несколько простых способов согреться в домашних условиях.
И да, покупать обогреватель и искать вязаные тёплые носки на антресолях не придётся.
Горячий душ и ванна помогут не только расслабиться после тяжёлого трудового дня, но и согреться. За счёт пара от горячей воды температура в ванной комнате повысится, и если оставить дверь открытой, то можно "поделиться" теплом с остальными комнатами.
Кстати, интересный способ предлагает россиянка, которая училась в Англии. Из-за слишком дорогой электроэнергии она старалась не включать обогреватель, а использовать короткую водную процедуру. Девушка вставала под горячий душ всего на три минуты, после чего сразу надевала тёплую пижаму и залезала под одеяло.
Плита, а особенно духовка, пока в ней готовится горячее блюдо, "раздаёт" квартире тепло. А если открыть дверцу после готовки, то можно даже почувствовать себя на жарком солнечном пляже. Духовка остывает медленно, поэтому выделяемое ей тепло будет согревать вас несколько часов. К тому же и калории от сытных пирожков вас согреют.
И это не спиртное! Вопреки распространённому мнению, алкоголь делает только хуже. Предлагаем отдать предпочтение горячим напиткам, например, чаю. К нему можно добавить лимон и имбирь. А если умеете варить клюквенный морс, то это просто замечательно.
Если у вас остались яблоки с дачи, которые некуда деть, то ловите рецепт имбирного чая с яблоком и лаймом:
Ингредиенты:
- 0,5 л воды;
- корень имбиря 3-4 см;
- щепотка корицы;
- 1 ч. л. зелёного чая;
- 3 ч. л. цветочного мёда;
- гвоздика;
- 1/2 лимона;
- дольки зелёного яблока и лайма.
Способ приготовления:
- Корень имбиря очистить и мелко нарезать.
- Налить в кастрюлю воды, добавить имбирь, корицу и гвоздику и полученную смесь довести до кипения и варить 10 минут.
- Затем нужно положить мёд и лимон (из лимона выжать сок и кинуть в кастрюльку остатки). Варить ещё 5 минут.
- И всё - можно согреваться!
Увеличьте свою бытовую активность и занимайтесь больше домашними делами. Мойте полы, вытирайте пыль чаще. Перегладьте накопившееся после большой стирки бельё. Можно, например, перебрать шкафы, а не лежать на диване, пусть и под тёплым пледом. Так вы не только разомнётесь и согреетесь, но и избавитесь от лишних вещей. И если они ещё в хорошем качестве, но совершенно вам не нужны, то сдайте их в специальные места. Так вы заработаете ещё и плюсик в карму.
Один из самых неприятных моментов в холодной квартире - пробуждение. Физические упражнения по утрам подготовят организм к прохладе и разогреют его. Лучше использовать активные движения. Например, бег на месте или прыжки вперёд-назад. Но не стоит себя истязать, помните, наша цель - не прокачать мышцы, а согреться.
Многие недооценивают роль техники, однако телевизоры и компьютеры также могут быть полезны в обогреве квартиры. От них идёт не так много тепла, как от духовки, но согреться можно. Да, работающая впустую техника - нерационально, но ведь можно начать пересматривать любимые фильмы.
А на компьютере, например, можно найти и разобрать старые файлы или фотографии, до которых давно не доходили руки. Если отопления нет, кино смотреть не хочется, а готовить - лень, устройте вечеринку. Даже шесть человек, которых собрали вместе, согреют комнату быстрее, чем один человек, смотрящий сериал под только что извлечённые из духовки горячие пирожки.
Но и один человек может вас согреть в своих объятьях. Сексологи утверждают, что идеальная температура в помещении для занятий сексом варьируется от +21 до +24 градусов . Поэтому если градусник позволяет, то используйте этот метод. Но тёплые носки лучше не снимать - эксперты предупреждают , что ноги во время секса должны быть в тепле.