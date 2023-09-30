Какая температура в спальне считается идеальной и почему

Когда дело касается комфорта в спальне, одним из ключевых факторов, на который следует обратить внимание, является температура. Оптимальная температура в спальне может оказывать значительное влияние на качество сна и общее самочувствие человека.

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Согласно исследованиям, оптимальная температура в спальне для большинства людей составляет около 18-20 градусов Цельсия. Однако, стоит отметить, что идеальная температура может немного различаться в зависимости от предпочтений и индивидуальных особенностей каждого человека.

Одним из авторитетных источников, подтверждающих оптимальную температуру в спальне, является исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего. В ходе исследования было выяснено, что люди спят лучше при температуре около 18 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при низкой температуре тело может лучше расслабиться и подготовиться к сну.

Кроме того, другое исследование, проведенное Университетом Массачусетса, подтвердило, что оптимальная температура в спальне влияет на качество сна. В ходе исследования было выяснено, что люди, спящие при более низкой температуре, имеют более глубокий и качественный сон. Это связано с тем, что низкая температура способствует снижению температуры тела, что в свою очередь способствует улучшению сна.