5 специалистов, без которых не обойтись при ремонте

При ремонте квартиры лучше нанять не только собственно бригаду рабочих, но и других специалистов. Каких именно, рассказала руководитель категории "Ремонт и строительство" в Авито Услугах Светлана Филимонова.

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В первую очередь, стоит нанять дизайнеров интерьера, советует Филимонова. Они помогут не просто составить планировку квартиры, расставить мебель и подобрать декор, но и рассчитать количество и стоимость стройматериалов, вывести розетки и пр. Так можно избежать необходимости что-то позже переделывать в процессе. Сейчас услуги дизайнеров и проектировщиков становятся все более доступными и перестают считаться излишеством, как это было еще несколько лет назад, говорит эксперт.

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Найдите специалистов по проектированию и составлению смет. Они помогут детализировать будущие расходы. Это позволит еще до начала работ обсудить с бригадой все нюансы, в том числе и финансовые. Спрос на таких специалистов, по данным портала, за год вырос на 67%.

Cамый сложный этап ремонта - черновые работы, отмечает Филимонова. Чтобы косметические изменения долго радовали глаз - необходим качественный демонтаж старой мебели, плитки или даже стены. Найдите частного мастера или бригаду, которые специализируются на таких черновых работах.

Понятно, что при ремонте не обойтись без мастеров по отделочным работам (штукатуров, маляров, мастеров по плиточным работам и пр.). С опытными специалистами можно заранее обсудить материалы. Зачастую экономия на материалах приводит к необходимости переделывания работ и увеличения итоговой сметы.

Также рекомендуется нанять специалистов по прокладыванию коммуникаций (сантехническим работам, электрике, вентиляционным работам и т.п). Правильное прокладывание электрики, установка и подключение сантехнического оборудования критически важны для безопасности и комфорта в доме, отмечает Филимонова.

Выбирая специалистов важно обсудить все детали до начала работ, этапы проекта и сроки каждого из них, порядок сдачи-приема работ, детальную смету, обязанности сторон и так далее. Зафиксируйте договоренности письменно - это защищает интересы обеих сторон и позволяет избежать любых недопониманий. Если понадобится закупка материалов, согласуйте объем, попросите предоставить чеки. Оценить профессионализм той или иной бригады можно по отзывам предыдущих клиентов.