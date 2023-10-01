Какие растения можно посадить осенью на даче

Когда весь урожай собран, настает время подумать о следующем годе. Осенние посадки — превосходный способ обеспечить себя богатым урожаем на грядущий сезон.

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Эксперты рассказали, какие растения лучшего всего посадить в это время года и как убедиться, что они приживутся к зиме.

Выбор устойчивых к холодам растений

При выборе саженцев важно обратить внимание на их морозостойкость. Необходимо найти те, что смогут перенести зиму без ущерба для качества растения. Клубничные кусты, луковичные растения, многие виды капусты и холодостойкие сорта моркови — самые подходящие варианты.

Подготовка участка

Прежде чем начинать посадку необходимо подготовить почву. Нужно убедиться, что она свободно дренируется и не задерживает влагу, чтобы избежать гниения корневой системы. Помимо этого, советуют эксперты, можно внести компост или перегной, чтобы обогатить землю необходимыми питательными веществами.

Осенние овощи и фрукты

Многие овощи и фрукты успешно растут даже осенью. Морковь, лук, листовой салат, капуста и чеснок могут быть посажены в открытый грунт. Помимо этого некоторые растения можно посадить рядом, чтобы сэкономить место на грядках, например морковь и редис.

Цветы и декоративные кустарники

Осень можно высаживать не только съедобные плоды. Цветы тоже отлично приживаются в это время года. Гортензии, лилии и пионы — одних из самых устойчивых растений, которые успешно вырастут даже если их сажать в конце осени.

Уход за растениями

Правильный уход играет важную роль в успешной адаптации растений. Необходимо убедиться, что посевы грамотно укрыты от заморозков. Также нужно оградить свои посадки от грызунов и вредителей, которые активизируются осень в поисках пропитания, передает портал Rsute.ru.