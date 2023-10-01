Кинолог назвал причину плохого запаха у собак

"Есть, конечно, определенные породы, которым присущ сильный запах. Это происходит из-за того, что кожные железы выделяют больше пахучего секрета. Но если запах от собаки усиливается и становится неприятным, то здесь нужно обратить внимание на состояние здоровья питомца. В норме ни одна собака не должна источать резкий невыносимый запах. Для тех, кто переживает, что собака будет сильно пахнуть, стоит приглянуться к представителям декоративных пород", — пояснил Голубев.