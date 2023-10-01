Как сушить свежеубранное зерно

В Камышловском районном отделе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской области при проверке семян ячменя на всхожесть и влажность, по результатам лабораторных исследований, одна из партий была признана некондиционной.

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Всхожесть семян составила 44 %, а жизнеспособность – 50 %. Как выяснилось, при сушке данной партии семян в хозяйстве не был соблюден температурный режим, что привело к потере всхожести в результате перегрева семян.

Для выбора режимов сушки большое значение имеет степень зрелости зерна.

Свежеубранное зерно отличается пониженной термоустойчивостью по сравнению с зерном, прошедшим послеуборочное дозревание.

Превышение допустимой температуры нагрева семенного материала вызывает коагуляцию белка, утрату жизненных функций семян и способности их к прорастанию (прогревается и высыхает в первую очередь зародыш).

Сельхозтоваропроизводителям следует учитывать, что для сохранения качества свежеубранного семенного зерна, его сушат при более мягких режимах – пониженных температурах агента сушки и нагрева зерна.